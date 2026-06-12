بي واي دي تكشف عن سيل 6: سيدان هجينة متوسطة الحجم بمواصفات تقنية متقدمة لعام 2027

تقدم بي واي دي سيارتها سيل 6 الجديدة بفئة السيدان المتوسطة، تجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة 161 حصانًا، وتضم تقنيات أمان وترفيه حديثة، لتستهدف السوق العالمية في 2027 وتؤكد التزام الشركة بالتحول إلى النقل المستدام.

أعلنت شركة بي واي دي عن استكمال الأعمال الهندسية والتصميمية لسيارتها الجديدة من فئة السيدان المتوسطة الحجم، التي ستحمل اسم سيل 6 وتستهدف السوق العالمية في عام 2027.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتوسيع تشكيلة سياراتها الكهربائية والهجينة، مستفيدةً من التقدم التكنولوجي في أنظمة الدفع والطاقة التي تمكنها من منافسة المنافسين في قطاع النقل المستدام. تم تصميم سيل 6 لتجمع بين الفخامة والعملية، حيث يبلغ طولها 4.830 مترًا وعرضها 1.875 مترًا، في حين يصل ارتفاعها إلى 1.495 مترًا، وتستند إلى قاعدة عجلات بطول 2.790 مترًا.

كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 491 لترًا، وتزينها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED بالإضافة إلى إضاءة نهارية حديثة، وتتوفر على إطارات قياس 16 بوصة تضفي مظهرًا رياضيًا ومتوازنًا. من الناحية التقنية، تعتمد سيل 6 على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر بأربع أسطوانات ومحرك كهربائي متطور.

يولد محرك البنزين قوة 94 حصانًا وعزمًا قدره 120 نيوتن‑متر، في حين يضيف المحرك الكهربائي 161 حصانًا وعزمًا يبلغ 210 نيوتن‑متر، ما ينتج عنه قدرة إجمالية تبلغ 174 حصانًا. تُنقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير إلكترونيًا من نوع E‑CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 180 كلم/ساعة. يتميز التسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة بوقت 8.8 ثانية، كما يحقق استهلاكًا متوسطًا يبلغ 35.1 كلم لكل لتر من الوقود.

تحظى السيارة بخزان وقود سعة 65 لترًا وبطارية هجينة سعتها 11.75 كيلوواط‑ساعة، تسمح بمدى كهربائي يصل إلى 65 كلم، في حين يتجاوز المدى الإجمالي للرحلة حوالي 1100 كلم بفضل الجمع بين الوقود والكهرباء. تحتوي سيل 6 على مجموعة متكاملة من التجهيزات الترفيهية والأمان التي تلبي توقعات المستهلكين المتطلعين إلى تجربة قيادة متطورة.

تشمل شاشة معلومات وترفيه بحجم 12.8 بوصة تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة، ونظام صوتي عالي الدقة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق. كما توفر مقعدًا أماميًا كهربائيًا وعجلة قيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم.

فيما يخص أمان السائق والركاب، تتوفر أنظمة مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، والتحكم في الجر والثبات (ESC)، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية خلفية، إلى جانب وسائد هوائية أمامية وجانبية لكل من السائق والراكب الأمامي. بهذه المواصفات المتكاملة، تسعى بي واي دي إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وتقديم بديل فعال وصديق للبيئة في فئة السيارات المتوسطة الحجم





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بي واي دي سيل 6 سيارات هجينة تكنولوجيا السيارات السيدان المتوسطة

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