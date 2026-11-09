تأثير توقيت تناول العشاء على الصحة والوزن وفقاً لأحدث الدراسات

كشف تحليل لبيانات أكثر من 2000 شخص عن فوائد تناول العشاء قبل الخامسة مساءً، بينما ترتبط الوجبات المتأخرة بمخاطر صحية متزايدة على القلب والسكر والتمثيل الغذائي.

تشير الأبحاث العلمية الحديثة، والنُشرت في مجلة خلال يناير، إلى أن توقيت تناول الوجبة الأخيرة في اليوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمؤشرات الصحية الحرجة، بما في ذلك الوزن الكلي، ونسبة الدهون في الجسم، ومحيط الخصر، ومستويات الأنسولين، والسكر والدهون في الدم. وقد حلل الباحثون بيانات أكثر من 2000 شخص للوصول إلى هذه النتائج الدقيقة التي تسلط الضوء على أهمية توقيت العشاء.

العلاقة بين توقيت العشاء ومعدلات السكر

توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين أنهوا تناول الطعام قبل الساعة الخامسة مساءً سجلوا أفضل النتائج فيما يتعلق بانخفاض الوزن ومستويات الأنسولين أثناء الصيام. وفي المقابل، جاءت المجموعة التي أنهت وجباتها بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً في المرتبة التالية من حيث التحسن، بينما سجل الأشخاص الذين تناولوا آخر وجباتهم بعد الساعة السابعة مساءً أقل النتائج الإيجابية على الإطلاق.

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وأشارت النتائج أيضاً إلى أن الجمع بين إنهاء تناول الطعام قبل الساعة الخامسة مساءً وتقليص الفترة اليومية المخصصة لتناول الوجبات إلى 8 ساعات فقط، ارتبط بأفضل النتائج الصحية مقارنة بالأنماط الغذائية التي امتدت فيها فترة تناول الطعام لأكثر من 8 ساعات مع تأخير الوجبة الأخيرة إلى ما بعد الساعة السابعة مساءً.

تأثير الأيض والإيقاع البيولوجي للجسم

يرتبط ذلك بشكل مباشر بالإيقاع البيولوجي للجسم، الذي ينظم العديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك الهضم، واستقلاب الطاقة، والتعامل مع الجلوكوز، إذ تتغير كفاءة هذه العمليات بشكل ملحوظ على مدار اليوم. كما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري عام 2020، وشملت 20 متطوعاً يتمتعون بصحة جيدة، أن توقيت تناول العشاء قد يؤثر في استجابة الجسم للطعام بشكل جذري.

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وخلال تلك الدراسة، تناول المشاركون وجبات متساوية في السعرات الحرارية، لكن في توقيتين مختلفين؛ الأول كان في الساعة السادسة مساءً، والثاني في الساعة العاشرة مساءً، مع تحديد موعد النوم في الحادية عشرة مساءً للجميع. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا العشاء في العاشرة مساءً سجلوا مستويات أعلى من السكر في الدم، إلى جانب انخفاض معدل حرق الدهون، مقارنة بمن تناولوا الوجبة في السادسة مساءً.

مخاطر القلب والأوعية الدموية

يرتبط توقيت العشاء أيضاً بصحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، إذ أظهرت دراسة أُجريت عام 2016 وشملت 721 مريضاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أن تناول العشاء بعد الساعة السابعة مساءً ارتبط بزيادة احتمالات استمرار ارتفاع ضغط الدم خلال الليل بنحو 2.8 مرة، مقارنة بتناوله قبل هذا الموعد المحدد.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة نُشرت في مجلة عام 2023 إلى وجود ارتباط بين تأخير موعد العشاء وزيادة خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، حيث ارتبط كل تأخير لمدة ساعة بزيادة في الخطر بلغت 8%. كما وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients عام 2021 أن تناول العشاء في السادسة مساءً ساعد على تحسين التحكم في مستويات السكر خلال الـ24 ساعة التالية، وكان له تأثير إيجابي على استقلاب الدهون في اليوم التالي، مقارنة بتناوله في العاشرة مساءً.

توصيات غذائية لتحسين الصحة

رغم ارتباط تناول العشاء مبكراً بعدد من الفوائد الصحية، فإن عدم القدرة على تناول الطعام قبل الخامسة مساءً لا يعني بالضرورة فقدان هذه الفوائد، إذ يمكن إجراء بعض التعديلات البسيطة على مواعيد الوجبات وطبيعة الأطعمة. وإذا تعذر ذلك، يمكن تناول الوجبة بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً، مع تجنب تأخيرها قدر الإمكان، والاعتدال في كميات الطعام.

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ويُنصح بالإكثار من الخضراوات مثل الخيار والخضراوات الورقية، لاحتوائها على الألياف وقلة سعراتها الحرارية نسبياً، واختيار مصادر البروتين الصحية مثل الأسماك وصدر الدجاج والتوفو، مع تقليل اللحوم الدهنية والأطعمة المقلية. كما يُنصح باختيار الكربوهيدرات المعقدة من خلال استبدال جزء من الأرز الأبيض والدقيق المكرر بالحبوب الكاملة والشوفان والبطاطا الحلوة.