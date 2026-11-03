تأثير الناخبين العرب في الانتخابات النصفية الأميركية

تحليل معمّق لدور الجالية العربية في الانتخابات النصفية، حيث تشير الاستطلاعات إلى هيمنة التوجه الديمقراطي وتأثر القرارات بالسياسة الخارجية والتكاليف المعيشية.

تتجه الأنظار نحو الشرائح الانتخابية ذات الثقل المحدود نسبياً على المستوى الوطني لكن تأثيرها حاسم في الولايات المتقاربة، وعلى رأسها الأميركيون من أصول عربية. يواجه هذا القطاع اختباراً دقيقاً لمدى استمرار التحولات التي شهدها خلال انتخابات عام 2024، وسط تداخل معقد بين المواقف من السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط والأولويات الاقتصادية المحلية.

بيانات ديموغرافية وتوجهات تصويت جلية

يُقدر المعهد العربي الأميركي عدد الأمريكيين من أصول العربية بنحو 3.7 مليون شخص، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية قد لا تعكس الحجم الكامل للجالية بسبب غياب خانة مستقلة للعرب في نماذج التعداد السكاني. كشف استطلاع مشترك أجراه المعهد بالتعاون مع مؤسسة جون زغبي ستراتيجيز أن 59 بالمئة من الناخبين العرب يعتزمون التصويت للمرشح الديمقراطي، مقابل 26 بالمئة فقط للجمهوري.

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تعكس هذه الأرقام تحولات واضحة في دوائر انتخابية شهدت منافسة متقاربة، حيث يمكن لفارق محدود في الأصوات أن يؤثر بشكل مباشر في نتائج السباقات السياسية. يرتبط هذا التوجه أيضاً بتوزيعهم الجغرافي ومعدلات مشاركتهم، مما يجعل قدرتهم على التأثير في الدوائر ذات الهوامش الضيقة عاملاً يستحق المتابعة الدقيقة من قبل جميع الأطراف السياسية.

العوامل الاقتصادية والسياسية المحركة للتصويت

لا تنفصل التوجهات الانتخابية عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذ أفاد 82 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بأن ارتفاع تكاليف المعيشة يسبب لهم أعباء مالية كبيرة. كما رأى 56 بالمئة أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما ذكر 65 بالمئة أنهم تعرضوا للتمييز بسبب أصولهم العرقية أو بلدهم الأصلي، مما شكل دافعاً قوياً لاتخاذ مواقف سياسية محددة.

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في المقابل، تظل السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط حاضرة بقوة في حسابات الناخبين، حيث ذكر 90 بالمئة أن أزمات المنطقة ستكون عاملاً مهماً في تحديد تصويتهم للانتخابات الرئاسية المقبلة. يشير إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستيت، إلى أن أهمية أصوات العرب تنبع من حالة الانقسام والتقارب في نسب التأييد بين الحزبين.

أوضح الخطيب أن المستقلين والأقليات الانتخابية يملكون قدرة أكبر على التأثير في النتائج المتقاربة، خاصة إذا توجه بعض الناخبين للتصويت بدافع معاقبة الحزب الذي خالف توقعاتهم. وأشار إلى وجود بُعد رمزي للمنافسة في ميشيغان لدى الجالية، مدعوماً بظهور جيل جديد أكثر اهتماماً بالقضايا السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التوقعات المستقبلية وتأثير الحرب في غزة

يرى المحلل السياسي مهدي عفيفي أن تأثير أصوات العرب الأمريكيين سيكون ملموساً في دوائر انتخابية بعينها مثل ميشيغان ونيوجيرسي وكاليفورنيا، نظراً لأن المنافسة على مقاعد مجلس النواب تجرى داخل دوائر جغرافية محددة. شدد عفيفي على أن العرب الأمريكيين ليسوا كتلة متجانسة، بل تتوزع توجهاتهم بين الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين.

استبعد عفيفي حدوث تغير واسع في توجهات الجالية مقارنة بالاستحقاقات السابقة، مرجحاً أن تبقى التحولات محدودة ومتركزة في الدوائر ذات التجمعات العربية الكبيرة. رغم ذلك، أكد أن القضية الفلسطينية لا تزال الأبرز في حسابات قطاعات واسعة، تليها قضايا الحريات العامة وحرية التعبير، مما يعزز من دورهم كعامل حاسم في موازين القوى السياسية القادمة.