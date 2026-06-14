تأثير السياسة النقدية الأمريكية على سعر الذهب وسط ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الطاقة

يُلقي تقارير منصة آي صاغة الضوء على كيفية تأثير السياسة النقدية الفيدرالية ومعدلات التضخم والضغوط الجيوسياسية على سعر الذهب، مع إشارة إلى استمرار الطلب الاستراتيجي من البنوك المركزية العالمية، خاصة البنك المركزي الصيني، على الذهب كأصل تحوط وحفظ قيمة، مع توقعات السوق بحدوث تذبذب في سعر الذهب بناءً على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إنّ السياسة النقدية الأمريكية لا تزال العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب عالميًا، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 يونيو الجاري.

وأضاف إمبابي، في تصريحات صحفية، أن الأسواق تتوقع بنسبة تقارب 99.5 ٪ تثبيت أسعار الفائدة، إلا أنّ استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يدعم توجه الفيدرالي للإبقاء على سياسته المتشددة لفترة أطول، مما يضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. فقد ارتفع معدل التضخم الأمريكي إلى 4.2 ٪ خلال مايو مقارنة بـ 3.8 ٪ في أبريل، متجاوزًا بكثير المستهدف البالغ 2 ٪ الذي يضعه الفيدرالي، وبالتالي يتزايد احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة أطول من المتوقع.

كما ساهمت الزيادة القوية في تكاليف الطاقة، على خلفية التوترات الجيوسياسية، في تعزيز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة. وقد أشار إمبابي بأن مؤشر الدولار الأمريكي تجاوز مستوى 100 نقطة خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بمتانة بيانات سوق العمل الأمريكية، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 172 ألف وظيفة جديدة، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 85 ألف وظيفة.

وارتقى الذهب في التداول إلى مستويٍ يقترب من 4،200 دولار للأوقية، رغم تراجع نسبي في أسعار النفط نتيجة تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الولايات المتحدة وإيران. ووضح إمبابي أن تراجع المخاوف الجيوسياسية يقلص الطلب على الملاذات الآمنة بصورة مؤقتة، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التضخم وأسعار الطاقة يظل عامل دعم مهم للذهب على المدى المتوسط.

وأشارت تقارير آي صاغة إلى أن الطلب الاستراتيجي على الذهب لا يزال قويًا، مدعومًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها البنك المركزي الصيني، الذي واصل تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر التاسع عشر على التوالي. إنّ هذه المشتريات تعكس استمرار الثقة في الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة على المدى الطويل، رغم الضغوط قصيرة الأجل المرتبطة بأسعار الفائدة وقوة الدولار.

وصرّف إمبابي السوق كمرحلة حاسمة، موضحًا أن نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستكون العامل الرئيسي في تحديد مسار الذهب، إذ قد تدفع أي إشارات نحو تخفيف السياسة النقدية الأسعار إلى موجة صعود جديدة، في حين أن استمرار الخطاب المتشدد قد يفتح الباب أمام مزيد من التراجعات. وختم إمبابي تصريحاته بأن الاتجاه قصير الأجل لا يزال عرضيًا مائلًا للهبوط، مع تحرك الذهب داخل نطاقات ضيقة محليًا وعالميًا، إلا أن المعدن الأصفر يظل يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل بفضل استمرار مشتريات البنوك المركزية وتزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي





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