تأثير الأطعمة على مستوى سكر الدم: ما هو المؤشر الجلايسيمي؟

يحتار الكثيرون عند اختيار الوجبة اليومية بين الأرز أو البطاطس أو المعكرونة، خاصة لدى مرضى السكري أو من يحاولون التحكم في الوزن.

يحتار الكثيرون عند اختيار الوجبة اليومية بين ال أرز أو ال بطاطس أو ال معكرونة ، خاصة لدى مرضى السكري أو من يحاولون التحكم في الوزن. ورغم أن هذه الأطعمة تُصنف جميعها ضمن الكربوهيدرات، فإن تأثيرها على مستوى سكر الدم يختلف بشكل واضح حسب طريقة التحضير وكمية الاستهلاك.

يُعد رفع سكر الدم عملية طبيعية عندما يتم تناول الكربوهيدرات، حيث يقوم الجسم بتكسيرها إلى جلوكوز سكر، الذي يدخل إلى الدم ليمد الجسم بالطاقة. لكن سرعة ارتفاع السكر تختلف من طعام لآخر، وهو ما يُعرف باسم المؤشر الجلايسيمي. كلما كان المؤشر الجلايسيمي مرتفعًا، ارتفع سكر الدم بسرعة أكبر. وتشير العديد من الدراسات الغذائية إلى أن البطاطس، خاصة عند سلقها أو هرسها، تُعد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، بسبب سهولة هضم النشا الموجود فيها وسرعة تحويله إلى جلوكوز.

لكن يختلف التأثير حسب طريقة التحضير؛ فالبطاطس المقلية أو المخبوزة قد يكون لها تأثير مختلف. وتختلف تأثيرات الأرز حسب النوع، حيث يرفع الأرز الأبيض سكر الدم بسرعة متوسطة إلى مرتفعة، بينما يرفع الأرز البني سكر الدم أبطأ نسبيًا بسبب احتوائه على ألياف أكثر. وتعتبر المعكرونة أقل تأثيرًا على سكر الدم مقارنة بالبطاطس والأرز، خاصة إذا تم طهيها غير مبالغ في سلقها





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مؤشر الجلايسيمي سكر الدم بطاطس أرز معكرونة

United States Latest News, United States Headlines