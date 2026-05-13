تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على قطاع السياحة الأوروبي: دراسة حالة شركة توي الألمانية

تقرير مفصل حول كيفية تأثير النزاعات في منطقة الشرق الأوسط على استراتيجيات الحجز وتغيير الوجهات السياحية لشركة توي الألمانية، مع تحليل للتداعيات المالية والخسائر التشغيلية.

تواجه صناعة السياحة والسفر العالمية تحديات جسيمة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما تجلى بوضوح في التقارير الأخيرة الصادرة عن شركة توي الألمانية الرائدة في مجال السياحة.

فقد كشفت الشركة، التي تتخذ من مدينة هانوفر مقراً لها، أن التوترات الأمنية والنزاعات القائمة، لا سيما تلك المرتبطة بإيران، قد أحدثت تحولاً جذرياً في سلوك المستهلكين والمسافرين خلال موسم الصيف الحالي. وأشارت الشركة إلى أن حالة عدم اليقين تدفع السياح إلى تبني استراتيجية الحجز المتأخر، حيث أصبح الكثيرون يفضلون تأجيل حجز رحلاتهم إلى فترات زمنية قصيرة جداً تسبق موعد السفر الفعلي، وذلك رغبة منهم في مراقبة تطورات الأوضاع الأمنية وتجنب المخاطر المحتملة.

هذا التحول في السلوك الاستهلاكي أدى إلى حالة من الإرباك في التخطيط التشغيلي للشركة، حيث أفادت بأن نحو نصف الراغبين في السفر لم يقوموا بتثبيت حجوزاتهم حتى الآن، مما يضع ضغوطاً إضافية على إدارة الموارد والقدرات الاستيعابية للفنادق والطائرات. وعلى صعيد الوجهات السياحية، لاحظت شركة توي تحولاً ملحوظاً في خريطة التدفقات السياحية، حيث بدأ المسافرون بالابتعاد عن وجهات شرق البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر أكثر عرضة للتأثر المباشر بالتوترات الإقليمية، والتوجه بدلاً من ذلك نحو غرب البحر المتوسط.

وتوقعت الشركة أن تشهد إسبانيا، وبشكل خاص جزر البليار وجزر الكناري، بالإضافة إلى اليونان، إقبالاً استثنائياً من قبل المصطافين الباحثين عن الاستقرار والأمان. هذا الضغط المتزايد على وجهات محددة أدى بطبيعته إلى ارتفاع متوسط أسعار الفنادق والرحلات البحرية، مما يضع المسافرين أمام تحديات مالية جديدة رغم رغبتهم في الهروب من مناطق النزاع.

وفي ظل هذه الظروف المتقلبة، اضطرت شركة توي إلى مراجعة توقعاتها المالية للسنة المالية الحالية 2025/2026، والتي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، حيث أبقت على توقعاتها المخفضة سابقاً وقامت بتعليق توقعات الإيرادات بشكل مؤقت نظراً لصعوبة التنبؤ بدقة في ظل هذه المتغيرات المتسارعة، بينما يتراوح الربح التشغيلي المعدل المتوقع بين 1.1 و 1.4 مليار يورو، وهو رقم يقترب من أداء العام الماضي ولكنه يبتعد كثيراً عن طموحات النمو السابقة التي كانت تتراوح بين 7 و 10 بالمئة. أما من الناحية المالية التفصيلية، فقد أظهرت نتائج النصف الأول من السنة المالية، المنتهية في مارس الماضي، إيرادات بلغت 8.56 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبالرغم من هذا التراجع، فقد شهدت صافي الخسائر التشغيلية الموسمية المعدلة انخفاضاً بأكثر من الربع لتصل إلى نحو 116 مليون يورو، إلا أن هذا التحسن النسبي جاء رغم وجود أعباء مالية ثقيلة ناتجة عن عوامل خارجية قاهرة. فقد قدرت الشركة أن التوترات في الشرق الأوسط وحدها قد تسببت في خسائر مالية مباشرة بلغت نحو 40 مليون يورو، فيما أضاف إعصار ميليسا الذي ضرب جامايكا خسائر أخرى بقيمة 5 ملايين يورو.

والمثير للاهتمام في هذه البيانات هو أن عدد المسافرين عبر خدمات شركة توي قد وصل إلى 12.8 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى أن الرغبة في السفر لا تزال قائمة وقوية لدى الجمهور، لكن العائق يكمن في توزيع هذه التدفقات وتكلفة التشغيل في ظل المخاطر الأمنية والمناخية، مما يعكس هشاشة قطاع السياحة أمام الأزمات العالمية المفاجئة





شركة توي السياحة العالمية الشرق الأوسط الاقتصاد الألماني وجهات السفر

