قررت الدائرة الأولى إرهاب تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة في القضية رقم 8237 لسنة 2025، والمقيدة برقم 260 لسنة 2023 حصر أمن دولة علي، لجلسة 18 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعة.

قررت الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين ب خلية النزهة ، في القضية رقم 8237 لسنة 2025، والمقيدة برقم 260 لسنة 2023 حصر أمن دولة علي، لجلسة 18 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. تأجيل محاكمة 36 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في مصر الجديدة لـ 4 أكتوبر، تأجيل محاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية في مدينة نصر لـ 6 سبتمبر، نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر.

بعد قليل، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور لـ 20 سبتمبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة لـ 4 أغسطس. غداً، سماع الشهود في محاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية، مناقشة شاهد تؤجل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في النزهة لـ 19 سبتمبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان لـ 5 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة 38 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان اليوم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة الإخوان. ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وشاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الرابع تهمة تزوير محرر رسمي، ووجه للمتهمين من الأول للثالث ارتكاب جريمة تزوير، المتهم الأول أيضا قدم بطاقة مزورة





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تأجيل محاكمة خلية النزهة القضية رقم 8237 الدائرة الأولى إرهاب

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