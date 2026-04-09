تأجيل صرف مرتبات أبريل 2026 مع تحديد موعد تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور

تفاصيل حول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026، وتوضيح بشأن الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وموعد تطبيقه.

يترقب الملايين من الموظفين والعاملين في القطاع الإداري بالدولة بفارغ الصبر موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المرتبات لعام 2026، وذلك بعد صدور قرار رسمي من الحكومة بالإعلان عن زيادة جديدة قريباً ضمن الحزمة الاجتماعية الشاملة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بشكل ملموس، ورفع مستوى الدخول من خلال زيادة المرتبات والأجور والمعاشات خلال العام الجاري.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الدؤوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتخفيف من وطأة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة العديد من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.\في سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للموظفين، حيث سيبدأ الصرف اعتباراً من يوم 19 من شهر أبريل ومايو 2026، وذلك بهدف التيسير على العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية. وأضاف في بيان رسمي صادر عن الوزارة أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية في جميع الجهات الإدارية للدولة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبكير صرف متأخرات شهر مارس، بالإضافة إلى تقديم صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026. هذا القرار يهدف إلى ضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد، وتسهيل عملية إدارة شؤونهم المالية، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم وإنتاجيتهم.\أما فيما يتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات، فقد حسمت وزارة المالية الجدل الدائر حول وجود زيادات جديدة في مرتبات شهر أبريل 2026، مؤكدةً على أن المرتبات ستُصرف بالقيم الحالية المعمول بها دون أي تغيير. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتباراً من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تحسين مستوى الدخل ورفع القدرة الشرائية للمواطنين. وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مصري، ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً بدءًا من شهر يوليو المقبل. كما أشار إلى إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك في إطار حزمة قرارات اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي. هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمل محفزة للعاملين في مختلف القطاعات





