تأجيل محاكمة متهمي "بدلة الرقص" ببنها لثالث ديسمبر 2026

تأجل نظر محاكمة المتهمين في قضية "بدلة الرقص" بقرية ميت عاصم ببنها لجلسة ثالث ديسمبر 2026، بعد إحالتهم للإدانة بتهمة الخطف والتعذيب والهتك والاعتداء على المبادئ.

أمرت محكمة جنايات مركز بنها بمحافظة القليوبية بتأجيل نظر محاكمة المتهمين السبعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بدلة الرقص"، وذلك لجلسة ثالث من دور شهر ديسمبر المقبل. جاء هذا القرار بناءً على طلب النيابة العامة لضمان حضور جميع المتهمين المتواجدين في الحبس الاحتياطي إلى جانبهم.

وقد صدر الأمر الصادر عن المحكمة برئاسة المستشار صالح محمد صالح وعضوية المستشارين محمد صبحي، ومحمد عادل جمعه، ومايكل آمين، وأمانة السر علي رضا القلشي. يهدف هذا التأجيل إلى تمكين المحكمة من استكمال إجراءات المحاكمة في جو من الحضور الكامل للجانبين، خاصة أن المتهمين جميعهم موقوفون حاليًا.

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تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين

تتضمن لائحة التهم الموجهة للمتهمين، والذين حددتهم النيابة العامة في أمر الإحالة رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، القيام بمجموعة من الجرائم الجسيمة التي شملت الخطف، والاعتداء بالضرب المبرح، والتهتك، والإجبار على ارتداء ملابس نسائية. وقعت هذه الأحداث في قرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، حيث استهدف المتهمون المجني عليه إسلام محمد أحمد محمد وذويه.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين قد استعرضوا القوة وعرضوا التهديد والعنف أمام المجني عليه وأسرته في وضح النهار، قبل اقتحام مسكنهم وإجبارهم على مغادرته. تم اقتياد المجني عليه عنوة إلى مكان بعيد، حيث تعرّض للتعذيب الجسدي والإهانات النفسية القاسية التي استهدفت رجولته ومكانته الاجتماعية.

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التفاصيل الجنائية وطرق ارتكاب الجريمة

يوضح أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم باستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة، حيث قاموا بتقييد المجني عليه ومنعه من المقاومة تحت طائلة التهديد بحياة الأسرة. وقد استغل المتهمون ضعف الضحية وشرّدوه عن أهله، مما أثار الرعب في نفوس الضحية وأسرته وجيرانه، وأدى إلى تكدير الأمن العام في المنطقة.

شملت الجرائم أيضًا هتك العرض بإجبار المجني عليه على نزع ملابسه وتعرضه للضرب المتكرر بالأيدي والأحذية والسنجة، مما أسفر عن إصابات خطيرة تتطلب أكثر من عشرين يومًا للعلاج الطبي. كما تم تصويره في وضعيات محرجة ونشر صورته ومقاطع مرئية对他 على منصات التواصل الاجتماعي دون رضاه، مما زاد من حجم الضرر المعنوي والاجتماعي الذي لحق به.

أسماء المتهمين وقرارات الحبس الاحتياطي

يتمثل المتهمون في القضية في محمود م ت ا، البالغ من العمر 41 سنة ومشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، وأحمد م ت ا، البالغ 33 سنة وفني إنتاج، ومحمد ا ف م، البالغ 17 سنة وعامل بمطعم، وعبد الرحمن ا ف م، البالغ 21 سنة وعامل، ورشا م ت ا، البالغة 44 سنة وربة منزل، وجميلة إ ا أ، البالغة 64 سنة بالمعاش. جميع المتهمين مقيمون في قرية ميت عاصم ومحبوسون احتياطيًا.

كما تضمنت التهم إحراز الأسلحة البيضاء دون ترخيص، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال التصوير والنشر الإلكتروني، والاعتداء على المبادئ والأسر المصرية. وقد حددت المحكمة جلسة ثالث من شهر ديسمبر 2026 للنظر في القضية، حيث سيحضر جميع المتهمين إلى الجلسة لمواصلة الإجراءات القانونية.