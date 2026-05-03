تأجيل محاكمة 90 متهماً في قضية دعم مالي للإرهاب.. ونشاط مكثف لوزارة العدل

أجلت محكمة بدر محاكمة 90 متهماً في قضية دعم مالي للإرهاب، فيما شهدت وزارة العدل نشاطاً مكثفاً يشمل إصلاحات في قانون العمل، وتفعيل الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية، وتطوير العمل القضائي.

أجلت الدائرة الأولى لإرهاب ب محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 90 متهماً في القضية رقم 7434 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمتهمين بالانضمام إلى خلية دعم مالي، إلى جلسة 5 يوليو المقبل.

يأتي هذا التأجيل بهدف استكمال سماع شهود الإثبات، وتقديم الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة للمتهمين. وقد صدر القرار بحضور المستشارين وائل عمران وغريب عزت، وبإشراف سكرتير المحكمة ممدوح عبد الرشيد. وتأتي هذه القضية في سياق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، والتي توليها الدولة المصرية أولوية قصوى. وفي سياق متصل، شهد قطاع وزارة العدل نشاطاً مكثفاً خلال الفترة الأخيرة، تضمنت مبادرات وإصلاحات تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحسين أداء العدالة.

احتفالاً بعيد العمال، سلطت وزارة العدل الضوء على قانون العمل الجديد، وأهميته في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل. كما دشن وزير العدل منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وهي خطوة تهدف إلى ضمان حقوق المستحقين وتطبيق القانون. وتماشياً مع توجهات العمل عن بعد، باشر وزير العدل مهامه من مركز الدراسات، وعقد لقاءً مع نادي مجلس الدولة لمناقشة سبل التعاون وتطوير العمل القضائي.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير العدل قراراً بتعديل مسمى واختصاص بعض لجان التوفيق في المنازعات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في المنازعات. وتم افتتاح مكتب توثيق جديد بمجمع الخدمات الحكومية في الشواشنة بالفيوم، لتسهيل خدمات التوثيق على المواطنين. وعقد وزير العدل لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تعزيز التعاون بين السلطات المختلفة وتطوير العمل القضائي. كما ندب وزير العدل 13 مساعداً جديداً، بهدف دعم العمل القضائي وتطويره.

وفي كلمة له موجهة إلى أعضاء النيابة العامة، أكد وزير العدل على أهمية حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشدداً على أن النيابة العامة هي خط الدفاع الأول عن المال العام. جاء ذلك خلال حفل حلف أعضاء النيابة العامة الجدد لليمين الدستورية، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأدى أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام وزير العدل، متعهدين بالعمل بأمانة وإخلاص، والالتزام بالقانون.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية. كما تبين قيام بعض المتهمين من العشرين وحتى الأخير بالانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتم توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب إلى جميع المتهمين. وتؤكد هذه التحقيقات على خطورة هذه الجماعة وأثرها المدمر على أمن واستقرار البلاد.

وتستمر النيابة العامة في جهودها الحثيثة لكشف جميع عناصر هذه الجماعة وتقديمهم للعدالة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإرهاب محكمة وزارة العدل تمويل الإرهاب قانون العمل النيابة العامة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

محافظ المنوفية: مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتنامحافظ المنوفية يلتقي مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي لمناقشة موقف المشروعات التي تتعدي نسب تنفيذها 90 للوقوف عل معوقات دخولها الخدمة - الوطن

Read more »

جمود التحقيقات في اغتيال سيف الإسلام القذافي بعد مرور 90 يومًاأعلن فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن عدم إحراز أي تقدم يُذكر في التحقيقات المتعلقة بحادثة اغتياله، وذلك بعد مرور 90 يوماً على الواقعة

Read more »

اليابان تعتزم ترميم مبنى البرلمان لأول مرة منذ بنائه قبل 90 عامامن المقرر أن يخضع مبنى الهيئة التشريعية الأيقوني في قلب العاصمة اليابانية لأول عملية ترميم كبرى منذ بنائه قبل 90 عاما، وسط مخاوف بشأن سلامته في الدولة المعرضة

Read more »