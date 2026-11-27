تأجل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الميزانية طويلة الأجل لعامي 2028-2034، في ظل تعثر المفاوضات حول تمويل أوكرانيا وتباين المواقف بين الدول الأعضاء بشأن حجم الإنفاق.

تم تأجيل الاجتماع المزمع لقادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الحالي، والذي كان مقرراً لبدء ثاني أيام المحادثات حول الميزانية طويلة الأجل للتكتل للفترة من عام 2028 إلى عام 2034، وسط استمرار الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء. ويأتي هذا التعثر في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية والقيادات السياسية الكبرى للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام الحالي، وتجنباً لتداخل المفاوضات مع الجولات الانتخابية القادمة في أوروبا، ولا سيما الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر عقدها في ربيع عام 2027.

موقف المفاوضين حول الميزانية

أكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن الحضور اليوم قد حان ليتبنى جميع القادة نهجاً بنّاءً وروحاً توافقية، مشدداً على ضرورة إقرار الميزانية في الوقت المحدد، أي بحلول نهاية العام الحالي. وفي المقابل، عبر كوستا عن تشاؤمه العميق إزاء فرصة التوصل إلى اتفاق، موضحاً على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يقدر أن فرص التوصل إلى تفاهم في هذا اليوم تقترب من الصفر، كما أنه غير مرجح أيضاً التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الميلاد.

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التداعيات السياسية والمفاوضات

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة من عام 2028 إلى عام 2034 سيؤدي إلى ضغوط أكبر بكثير، فضلاً عن خطر عدم إقرار الموازنة في الموعد المحدد. وأوضح ماكرون أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 ديسمبر، فسيتم استئناف المناقشات خلال النصف الثاني من العام المقبل.

مواقف القوى الأوروبية

نددت الزعيمة الفرنسية لليمين المتطرف مارين لوبان بالمساعي التي وصفتها بالملتوية للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية في الربيع المقبل، معتبرة أن ذلك قد يحبط أي جهود يبذلها الرئيس الفرنسي المقبل للطعن فيه. وأكدت لوبان على منصة إكس أن بلادها على شفير التخلف عن سداد ديونها والانفجار الاجتماعي، ودعت قادتنا التركيز على تصحيح الأوضاع بدلا من اللجوء إلى مناورات سياسية ملتوية لإحباط الإرادة الديموقراطية للشعب الفرنسي.

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قضايا التمويل والأمن

ازدادت المفاوضات المعقدة أصلا صعوبة بعدما ربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس تسوية الخلاف بشأن الميزانية باتفاق الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل أوكرانيا. وطُلب من الدول الأعضاء دعم قرض إضافي بقيمة 45 مليار يورو (49 مليار دولار) للمساعدة في ضمان استمرار تمويل أوكرانيا حتى نهاية عام 2027، لكن براغ وبودابست وبراتيسلافا تريد الإعفاء من المشاركة فيه. ووصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي يقيم علاقات وثيقة مع الكرملين، موقف ألمانيا بأنه ابتزاز، فيما تعهّد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش بـالنضال للحصول على الأموال الأوروبية.

مطالبات بزيادة الدعم المالي

فيما تسعى مجموعة الدول المقتصدة، التي تضم ألمانيا وهولندا، إلى ميزانية إنفاق أصغر حجما، تدفع فرنسا باتجاه زيادة الأموال المخصصة للمزارعين، وتصر على أن أوروبا بحاجة إلى تمويل أكبر لمواجهة تحدياتها المتصاعدة. كما يحاول رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا تقريب وجهات النظر عبر أحدث مقترح للميزانية، والذي يشمل خفض الإنفاق بمقدار 204 مليارات يورو، الى جانب توفير إيرادات من خلال فرض ضريبة على الشركات الرقمية.