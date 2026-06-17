تأجيل محاكمة أربعة متهمين بخلية المعادي إلى 21 سبتمبر

قررت محكمة إرهاب بمدينة بدر تأجيل محاكمة أربعة متهمين ينتمون لخلية المعادي إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل لمناقشة شاهد الإثبات الأول واستجواب المتهم الأول. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة أحكام في قضايا انضمام لجماعات إرهابية.

في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل محاكمة أربعة متهمين ينتمون لما عرف ب خلية المعادي في القضية رقم 18081 لسنة 2025 جنايات المعادي والمقيدة برقم 1146 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة وبرقم 756 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل.

وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. وقررت المحكمة تأجيل القضية لمناقشة شاهد الإثبات الأول واستجواب المتهم الأول. وتشمل القضية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتولي قيادتها والترويج لأفكارها واستخدام القوة والعنف لتحقيق أغراضها. وتأتي هذه القرارة ضمن سلسلة من أحكام المحاكم في قضايا مماثلة حيث تم تأجيل جلسات محاكمة العشرات من المتهمين في مختلفة مناطق القاهرة الكبرى والجيزة وحلوان.

فقد شهدت الأسابيع الماضية تأجيل قضايا أخرى منها محاكمة ستة وثلاثين متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مصر الجديدة إلى جلسة 4 أكتوبر وتأجيل محاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية في مدينة نصر إلى جلسة 6 سبتمبر. كما تم_filtering محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر كما تم تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور إلى 20 سبتمبر وتأجيل أولى جلسات محاكمة عشرة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة إلى 4 أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات المقبلة سماع الشهود ومناقشة الأدلة في عدد من القضايا. وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين في هذه القضايا قاموا بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون. وتستخدم الجماعة حسب التحقيقات القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

ويذكر أن هذه القضايا تمثل جزء من الجهود القضائية والأمنية في مصر لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار





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محكمة إرهاب خلية المعادي انضمام جماعة إرهابية تأجيل المستشار محمد السعيد الشربيني

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