تأجيل قرار غلق المحال التجارية.. وتحديد موعد جديد بعد 27 أبريل

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في مصر عن إنهاء العمل بقرار غلق المحال التجارية ودور العرض السينمائي في الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك اعتبارًا من الفترة القليلة القادمة، وتحديدًا بعد يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وقد جاء هذا القرار استجابةً للمناسبات والأعياد المتتالية، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بوقت أطول لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير بيئة مناسبة للأنشطة التجارية والترفيهية للمواطنين. وتعقد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعات مكثفة حاليًا، لمناقشة وتحديد الموعد الجديد لغلق المحال التجارية، وذلك مع اقتراب انتهاء المدة الرسمية للقرار الحالي الذي يسمح بفتح المحال حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً.

وقد سبق وأن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن هذا التعديل في مواعيد غلق المحال العامة ودور العرض السينمائي، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء. وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة عالية. وتراقب اللجنة عن كثب تأثير هذا القرار على استهلاك الطاقة، وتقوم بتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة، وذلك بهدف اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يستمر العمل بمواعيد غلق المحال التجارية حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك حتى نهاية المهلة المحددة للقرار الحالي في السابع والعشرين من أبريل الجاري. وبعد ذلك، سيتم إجراء تقييم شامل لنتائج إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان من الضروري الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات، أو إجراء تعديلات عليها.

وكانت الحكومة قد اتخذت قرار تحديد موعد غلق المحال التجارية في الساعة الحادية عشرة مساءً ضمن سياسات شاملة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء، ولم يتم حتى الآن إدخال أي تغييرات جديدة على هذه السياسات بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي. وتؤكد الحكومة على التزامها بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على مصالح المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بجودة عالية.

كما تواصل الحكومة جهودها لتطوير البنية التحتية للكهرباء، وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في هذا المجال. وتدعو الحكومة المواطنين والقطاع الخاص إلى التعاون معها في جهود ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال تبني ممارسات مستدامة في استخدام الكهرباء، والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته الـ12أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته الثانية عشر، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 إبريل لـ2 مايو المقبل

Read more »

الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا.. والعظمي بالقاهرة 27 مئويةيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل إلى الحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل...

Read more »

توقعات الطقس وتحولات إقليمية وأحداث متنوعةنظرة عامة على توقعات الطقس في مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2026، بالإضافة إلى ردود فعل على تصريحات نتنياهو، واحتفالات بتحرير سيناء، وأخبار رياضية وإجازات رسمية.

Read more »

طقس اليوم| انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 27أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 26 أبريل 2026، متوقعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة

Read more »