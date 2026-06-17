تأجيل جلسة محاكمة five متهمين في قضية خلية داعش الطالبية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر جلسة محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش الطالبية. تشمل الاتهامات التخابر مع تنظيم داعش وتأسيس جماعة غير قانونية تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة.

أجلت المحكمة المصرية، المتمثلة في الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش الطالبية . تأخذ القضية الرقم 21498 لسنة 2024 جنايات الطالبية ، ومسجلة تحت الرقم 8125 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والرقم 1910 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

تشكلت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. تفاصيل القضية تكشفت من قبل النيابة العامة، حيث بينت أن المتهم الأول قام بالتخابر مع متهمين آخرين، وهم من القياديين في تنظيم داعش، وذلك في فترة تمتد من عام 2015 حتى 13 نوفمبر 2022. أسس المتهمون جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من العمل، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

سموا هذه الجماعة "جماعة الجيش الحر". أما المتهمان الثاني والثالث، وكلاهما مصريان، فقد التحقا فعليا بتنظيم داعش الإرهابي، الذي يستخدم الإرهاب والأساليب القتالية لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية. النيابة وجهت لكل المتهمين تهم تمويل الإرهاب، فيCharge addition to the charges of joining a terrorist group against the fourth and fifth defendants. The court's decision to postpone the hearing is part of a series of adjournments in various terrorism-related cases across Egypt, reflecting the complexity and volume of such trials.

These cases often involve multiple defendants and span different districts, with hearings scheduled for later dates in September and October. The judiciary continues to handle these sensitive matters with due process, ensuring that each case receives proper examination within the legal framework. The postponed session for the five defendants in the Al-Talbia ISIS cell will be rescheduled, maintaining the court's commitment to thorough investigation and fair trial standards despite the challenging security context





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داعش خلية إرهابية الطالبية النيابة العامة محاكمة إرهاب

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