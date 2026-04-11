تأجيل حاسم في قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات: ترقب قرار تاريخي

أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات إلى يوليو المقبل، مع ترقب قرار تاريخي بشأن العلاوات الخمس. القضية تتعلق بصرف المستحقات المتأخرة، وتفاصيلها تشمل شروط الاستفادة والفئات المستحقة، بالإضافة إلى التكلفة المالية وتأثيرها على أصحاب المعاشات.

قررت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة التاسعة فحص بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من عبد الغفار مغاوري، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة، إلى جلسة 4 يوليو المقبل. ينتظر أصحاب المعاشات قرارًا تاريخيًا خلال الفترة المقبلة يتعلق ب العلاوات الخمس ، وذلك بعد تأجيل الدعوى للاطلاع على تقرير المفوضين، تمهيدًا للفصل النهائي في القضية المرفوعة ضد الحكومة لصرف المستحقات المتأخرة، على غرار الحكم الصادر في عام 2019 والذي بدأ تنفيذه في عام 2020.

يشير هذا التأجيل إلى أهمية القضية وتعقيداتها، حيث يسعى أصحاب المعاشات إلى الحصول على حقوقهم كاملة، بينما تسعى الحكومة إلى إيجاد التوازن بين الالتزامات المالية والقدرة على التنفيذ. القضية تثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه المستحقات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. الترقب يسود أوساط أصحاب المعاشات، آملين في الحصول على قرار عادل يضمن لهم حياة كريمة ويحسن من أوضاعهم المعيشية. \تفاصيل الدعوى ومطالب أصحاب المعاشات تتضمن مطالبة الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لإلزام وزارة المالية بصرف الحقوق، وذلك تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، وبالأخص للفئات التي لم تستفد من العلاوات التي تم صرفها سابقًا عن الفترة الممتدة من عام 2006 حتى عام 2015. هذا الأمر دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم المشروعة. في حال صدور حكم لصالح أصحاب المعاشات، فمن المتوقع احتساب العلاوات بنسبة 80% من قيمتها كجزء من الأجر المتغير، وهو ما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة المعاشات المستحقة لهذه الفئات. الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس تشمل أصحاب المعاشات الذين خرجوا إلى التقاعد خلال الفترة من يونيو 1987 حتى عام 2006، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين لم يتم ضم آخر خمس علاوات خاصة إلى أجرهم الأساسي قبل الإحالة إلى المعاش. شروط الحصول على هذه العلاوات تتطلب عدم ضم آخر 5 علاوات إلى الأجر الأساسي قبل التقاعد، وعدم الحصول عليها ضمن الدفعة التي صرفت في عام 2020، بالإضافة إلى أن يكون المستفيد مستحقًا للعلاوة الخاصة خلال فترة خدمته. هذه الشروط تحدد الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه العلاوات وتضمن توزيعها بشكل عادل. \بالإضافة إلى ذلك، يشهد المشهد تحركات برلمانية بشأن تعطل صرف المعاشات نتيجة لتغيير النظام الإلكتروني، مما يزيد من الضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة وفعالة. تجدر الإشارة إلى أن صرف العلاوات الخمس في عام 2019 جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب استشكال الحكومة، وإقرار حق أصحاب المعاشات في تسوية الأجر المتغير، وقد تم صرفها فعليًا خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يوليو 2021. تكلفة صرف هذه العلاوات على الدولة بلغت حوالي 35 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية والتضامن، مما يعكس حجم الالتزامات المالية الضخمة المرتبطة بتنفيذ هذه الأحكام القضائية. على الرغم من مرور سنوات على تنفيذ الحكم، إلا أن القضية عادت إلى الظهور مرة أخرى مع رفع دعاوى جديدة من قبل مستحقين لم تشملهم المرحلة السابقة، وهم يطالبون بتطبيق نفس القواعد عليهم. هذا يعكس استمرار المطالبة بالعدالة والمساواة في توزيع الحقوق، ويسلط الضوء على أهمية متابعة هذه القضايا لضمان حصول جميع المستحقين على حقوقهم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines