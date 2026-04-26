تأجيل محاكمة طبيب تجميل وإدخال مساعدات لغزة وتمديد مهلة الضرائب

أخبار مصر اليوم: تأجيل محاكمة طبيب تجميل في قضية وفاة عروس، وتمديد مهلة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتأكيد عدم وجود خسائر في زلزال سانت كاترين.

أعلنت مصادر قضائية عن تأجيل محاكمة طبيب تجميل متهم بالتسبب في وفاة عروس في منطقة حلوان إلى الثالث من مايو المقبل. يأتي هذا التأجيل في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام.

وتتركز التهمة الموجهة للطبيب حول الإهمال الطبي والخطأ الجسيم الذي أدى إلى الوفاة المؤسفة للعروس أثناء إجراء عملية تجميلية. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات والدفاع، بالإضافة إلى تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت أو تنفي مسؤولية الطبيب عن الحادث. وفي سياق منفصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تمديد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية يونيو من عام 2026.

يهدف هذا القرار إلى منح الشركات والمؤسسات المزيد من الوقت لإتمام إجراءات التسجيل وتحديث البيانات، وتجنب فرض الغرامات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وأكدت مصلحة الضرائب على أهمية الالتزام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة كونه أحد الركائز الأساسية للإيرادات العامة للدولة، وضرورة تعاون الجميع لتطبيق القانون وتحقيق العدالة الضريبية. وقد أثار هذا القرار ارتياحاً في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين، الذين طالبوا بتمديد المهلة نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة وتعقيدات الإجراءات.

من جهة أخرى، أكد محافظ جنوب سيناء أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة للزلزال الذي ضرب منطقة سانت كاترين. وقد قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل فرق عمل لمتابعة الوضع وتقييم الأضرار المحتملة، والتأكد من سلامة المواطنين والمباني. وأشار المحافظ إلى أن الزلزال كان خفيفاً ولم يشعر به معظم السكان، وأن المحافظة مستعدة للتعامل مع أي طارئ.

وفي تطور آخر، استأنفت عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث دخلت دفعات من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية. وقد تم استقبال دفعة جديدة من المغادرين للأراضي المصرية في طريق عودتهم إلى غزة، والاستعداد لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. وذكر مصدر مسؤول في معبر رفح أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت منذ 27 يوليو الماضي بلغ 29603 شاحنة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 610 آلاف طن.

كما بلغ إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية 1380 شاحنة، محملة بأكثر من 540 ألف طن من السولار والغاز والبنزين. وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود مصر المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تم إدخال 37412 شاحنة مساعدات متنوعة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز والسولار والبنزين





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines