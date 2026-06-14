تأجيل محاكمة 97 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية في قضية نصر أول وفق طلبات الدفاع

قامت الدائرة الأولية الجنائية في مجمع محاكم بدر بتأجيل جلسة محاكمة 97 متهماً في قضية رقم 5263 لسنة 2025 بعد استعراض طلبات الدفاع، مع توضيح تفاصيل سابقة عن محاكمات مماثلة وإبراز تهدف المتهمين لتخطى النظام العام ودعم الأنشطة الإرهابية.

قررت الدائرة الأولية الجنائية، المنعقدة في مجمع محاكم بدر وتحت رئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة سبعة وتسعين متهماً في القضية رقم 5263 لسنة 2025 بجنايات مدينة نصر أول، والمسجلة برقم 203 لسنة 2023 في حصر أمن الدولة العليا، وذلك بناءً على طلبات الدفاع التي قُدمت إلى المحكمة.

وقد انعقدت الجلسة برئاسة المستشار الشربيني، مع عضوية المستشارين غريب عزت ووايل عمران، اللذان يشغلان منصبي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. جاء هذا التأجيل في إطار حرص القاضي على إتاحة الوقت الكافي للمتهمين ومحامييهم لتقديم الأدلة والشهادات اللازمة التي قد تؤثر على مصيرهم القضائي. جاءت تفاصيل الإجراءات السابقة لتوضح حجم القضايا المتعلقة بالانضمام إلى جماعات إجرامية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ففي الأيام الأخيرة شهدت محاكم مصر سلسلة من الجلسات التي تناولت محاكمة متهمين بالانضمام إلى جماعات إرهابية، من ضمنها 38 متهماً في حلوان، 42 متهماً في بولاق الدكرور، وعدة مجموعات في المطرية، والمرج، والتجمع الأول، بالإضافة إلى تأجيل محاكمة أربعة متهمين في مدينة نصر إلى السادس عشر من أغسطس. وتُظهر هذه الأرقام تزايد النشاط الأمني والجهود القضائية للحد من تطاولات المنظمات غير المشروعة على النظام العام.

وكشف تحقيق النيابة العامة أن جميع المتهمين ارتكبوا أفعالاً تهدف إلى الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، من خلال سعيهم لتدمير الأسس الدستورية ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأوضح التحقيق أن جزءاً من المتهمين شاركوا في تمويل الأنشطة الإرهابية، حيث وُجهت إلى المتهم الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

كما تم توجيه تهم حيازة سلاح ناري إلى ثلاثة من المتهمين: المتهم الثالث عشر والمتهم الأربعين, وكذلك المتهم الثامنة والسبعون الذي كذلك ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري وإطلاق ذخيرة. تتضمن هذه القضايا مجموعة من الوقائع التي تدعم ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والقضائية لمواجهة التهديدات المتنامية التي تستهدف استقرار الدولة ومجتمعها





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محاكمة جماعات إجرامية نظام الدولة قضاء مصر الاعتداء على الأمن العام

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