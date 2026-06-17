تأجيل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الزاوية الحمراء إلى سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بقضية انضمام لجماعة إرهابية في الزاوية الحمراء إلى 21 سبتمبر لمناقشة شاهد الإثبات الأول وندب باحث اجتماعي.

قررت الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 10126 لسنة 2025 جنايات الزاوية الحمراء ، والمقيدة برقم 2578 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة، وبرقم 4091 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، وذلك لمناقشة شاهد الإثبات الأول وندب الباحث الاجتماعي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين استخدموا القوة والعنف في تحقيق أغراضهم، مما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر. وقد حضر الجلسة عدد من المحامين والمتابعين، وشهدت إجراءات تنظيمية من قبل الجهات الأمنية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة سبتمبر إلى شاهد الإثبات الأول، كما سيتم ندب باحث اجتماعي لإعداد تقرير عن المتهمين. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث تتابع السلطات القضائية المصرية بصرامة ملفات الانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

ويُذكر أن القانون المصري يجرم الانضمام إلى جماعات إرهابية، ويعاقب مرتكبيه بالسجن المشدد. وتحرص المحاكم المختصة على تطبيق أحكام القانون لضمان الأمن والاستقرار. وقد أثارت القضية اهتمام الرأي العام، خاصة في منطقة الزاوية الحمراء، حيث يتابع المواطنون سير المحاكمة. وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة تسعى إلى تحقيق العدالة وفق الإجراءات القانونية، وأن التأجيل يهدف إلى استكمال التحقيقات وضمان دقة الأدلة.

وفي سياق متصل، تواصل الدوائر الإرهابية نظر قضايا مماثلة، حيث تم تأجيل محاكمات أخرى في مناطق مختلفة، مثل مدينة نصر وبولاق الدكرور والجيزة وحلوان. وتستهدف هذه القضايا تفكيك الشبكات الإرهابية ومنع امتدادها. وتظل محاكمة المتهمين السبعة في الزاوية الحمراء محط أنظار المراقبين، خاصة مع ما ستسفر عنه جلسة سبتمبر من مستجدات. وسيتم بعد ذلك تحديد مواعيد جلسات أخرى بناءً على تقدم التحقيقات وطلب الدفاع.

وأخيراً، أكدت المحكمة على حق المتهمين في محاكمة عادلة، مع مراعاة الضمانات القانونية. ومن المتوقع أن تستمر القضية لعدة جلسات، حيث ستستمع المحكمة لشهود الإثبات والنفي، وتنظر في المرافعات. وتظل تلك القضايا اختباراً لمدى فعالية النظام القضائي في التصدي للإرهاب، وسط جهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار





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محاكمة إرهاب الزاوية الحمراء تأجيل جماعة إرهابية

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