قررت محكمة جنايات حلوان تأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى جلسة 5 أكتوبر للاطلاع. والقضية تشمل اتهامات بالإخلال بالنظام العام وتهديد أمن الدولة والاعتداء على الحريات الشخصية والسلام الاجتماعي.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان في القضية المقيدة برقم 9929 لسنة 2026 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 4025 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 5 أكتوبر المقبل، للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. تفاصيل القضية تشمل تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية يعتقد أنها تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع وتهديد أمن الدولة. كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين participate في أنشطة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إلى جانب تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تأجيل الجلسة إلى 5 أكتوبر يأتي للاطلاع على ملفات القضية استعداداً للمحاكمة. هذه القضية ليست معزولة، حيث تشهد محاكم عدة مناطق في القاهرة محاكمات مشابهة لمتهمين بالانضمام إلى جماعات إرهابية في أماكن مختلفة مثل بولاق الدكرور والمطرية والمرج والتجمع الأول ومدينة نصر. هذه المحاكمات تؤكد718ت جهات القضاء لمحاربة الأنشطة الإرهابية بكل أشكالها. محتوى القضية يعكس التركيز على جرائم الإرهاب التي تمس أمن الدولة والاستقرار الاجتماعي.

أهداف الجماعة المزعومة تشمل perturbing النظام العام، تعريض السلامة والأمن للخطر، تعطيل الدستور والقانون، عزل مؤسسات الدولة، الاعتداء على الحريات، وتفكيك الوحدة الوطنية. هذه البنود تشكل مجموعة من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون المصري بشكل صارم. النيابة العامة frowns على هذه الأنشطة وتحقق بدقة في جلوة المتهمين وأدوارهم داخل الجماعة. التأجيلات الشائعة في مثل هذه القضايا تهدف إلى ضمان717س المحاكمة العادلة وكشف جميع التفاصيل





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