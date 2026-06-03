تأجيل محاكمات إرهابية متعددة إلى سبتمبر وكشف تفاصيل تمويل جماعة الإخوان

أجلت محكمة جنايات بدر عدة قضايا إرهابية تتعلق بخلية العملة وخلية المكاتب الإدارية وخلية التجمع الأول والانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس إلى جلسات سبتمبر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام المتهمين لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وارتكاب أعمال إرهاب بشراء العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتمويل الإرهاب. شهد اليوم أيضا عمليات قبض في عدة محافظات بتهم مختلفة.

قررت الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهما، بـ"خلية العملة" ال إرهاب ية، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

كما قررت نفس الدائرة تأجيل محاكمة 120 متهما بخلية المكاتب الإدارية الإرهابية إلى جلسة 7 سبتمبر، وتأجيل محاكمة 58 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية إلى جلسة 6 سبتمبر، وتأجيل محاكمة 292 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس إلى جلسة 7 سبتمبر. وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، عن انضمام المتهمين، في الفترة من عام 1992 حتى 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، إلى جماعة الإخوان التي تأسست على خلاف أحكام القانون، والتي يهدف غرضها إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتى التاسع والعشرين شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما ارتكب المتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتى الخامس والعشرين والتاسع والعشرين عملا إرهابيا بشرائهم العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية، بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، حيث حجبوا دخول العملات الأجنبية وخفضوا موارد البلاد من تلك العملات. وأكدت التحقيقات أن جميع المتهمين قاموا بتمويل الإرهاب، حيث جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام بأموال ومستندات، ومع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أرجاء مختلفة من مصر عدة عمليات قبض خلال اليوم، حيث تم القبض على طرفي مشاجرة في البحر الأحمر، والقبض على المتهم بتهdict young والاستيلاء على هاتفه ودراجته في بورسعيد، والقبض على صانع محتوى حرض على البلطجة وتعاطي المخدرات، والقبض على صانعة محتوى في الإسكندرية بعد رقصها بملابس وصفها المحققون بأنها "خادشة"، والقبض على المتهم بالسماح لشخصين باعتلاء سيارته حال سيره في القاهرة





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إرهاب محاكمات جماعة الإخوان تمويل الإرهاب شراء العملات الأجنبية

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