تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر إلى 7 سبتمبر

قررت محكمة عسكرية تأجيل أولى جلسات محاكمة ثمانية متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في مدينة نصر إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل للاطلاع. القضية أحد عدة قضايا مماثلة تشهدها المحاكم المصرية.

في إطار استمرار المحاكم المصرية في نظر قضايا أمن الدولة المتعلقة بالانضمام إلى جماعات إرهابية، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة ثمانية متهمين في القضية رقم 13940 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 3510 لسنة 2023 حصر أمن دولة علي، إلى جلسة السابع من سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع.

وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. هذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التأجيلات المماثلة في قضايا أخرى مشابهة، حيث تم تأجيل أولى جلسات محاكمة سبعة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الزاوية الحمراء إلى الحادي والعشرين من سبتمبر، وتأجيل محاكمة ثمانية وثلاثين متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان إلى الخامس من أكتوبر، وتأجيل محاكمة ستة وثلاثين متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في مصر الجديدة إلى الرابع من أكتوبر، بالإضافة إلى تأجيلات أخرى في قضايا في بولاق الدكرور والجيزة والنزهة ومدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في هذه القضية与其他 قضايا مشابهة قد قاموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وكان غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتشير هذه القضايا المتعددة إلى نشاط واسع النطاق لجماعات تحاول زعزعة استقرار الدولة، وتظهر إصرار النيابة العامة والقضاء على محاسبة كل من يثبت انضمامه إلى هذه الجماعات، استناداً إلى الأدلة والشهود التي يتم جمعها في كل قضية على حدة.

وتعد محاكمات أمن الدولة من القضايا الحساسة التي تتطلب إجراءات قانونية دقيقة، وغالباً ما تشهد تأجيلات للاطلاع卵巢 أو للاستماع إلى الشهود أو لاستكمال التحقيقات. وفي الصدد ذاته، فقد تم_diff_مجتمعية_دستور_هوية_قانونية_from_prosecutor_investigations_and_judicial_proceeding





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محاكمة جماعة إرهابية محكمة إرهاب تأجيل مدينة نصر

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