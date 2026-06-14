تأخيرات في برنامج الطائرات المقاتلة المشترك بين بريطانيا وإيطاليا

يواجه برنامج القتال الجوي العالمي عقبات كبيرة، بما في ذلك تأخيرات في المساهمة المالية من قبل بريطانيا للمشروع. وتأجلت كشف النقاب عن مليارات الجنيهات الإسترلينية لبرنامج القتال الجوي العالمي بسبب خلاف حول الإنفاق بين وزارتي الدفاع والخزانة البريطانيتين.

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ويواجه برنامج القتال الجوي العالمي، وهو مبادرة بين الدول الثلاث لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل القادم بحلول عام 2035، عقبات بما في ذلك تأخيرات في المساهمة المالية من قبل بريطانيا للمشروع، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد. وكان من المتوقع أن تكشف بريطانيا النقاب عن مليارات الجنيهات الإسترلينية لبرنامج القتال الجوي العالمي في أواخر عام 2025، كجزء من خطة استثمار دفاعي مدتها عشر سنوات، لكن تأجلت عدة أشهر بسبب خلاف حول الإنفاق بين وزارتي الدفاع والخزانة البريطانيتين





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