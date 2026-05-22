تأمينات تبدأ صرف معاشات شهر يونيو قبل إجازة عيد الأضحى المبارك بتكلفة 425 مليار جنيه

الخبر: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت من الاستعدادات النهائية لموعد صرف معاشات شهر يونيو 2026 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. وسيتم صرف المعاشات في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية. سيتم صرف المعاشات إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات. وسيتم صرف 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى. وسيقدم رئيس الهيئة هذه المناسبة بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي، ودولة رئيس الوزراء، وللشعب المصري العظيم وفي القلب منهم السادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعدادات النهائية لموعد صرف معاشات شهر يونيو 2026 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك . وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، الأحد المقبل فى صرف معاشات شهر يونيو لـ 11.5 مليون مواطن ب تكلفة شهرية 425 مليار جنيه تقريبا .

صرف معاش شهر يونيو 2026 قبل إجازة عيد الأضحى المباركوكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، قد أعلنت أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيو 2026 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية. التأمينات تبدأ صرف 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق قبل عيد الأضح





