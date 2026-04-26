تأمين مشدد لزيارات الرؤساء المصريين لواشنطن.. وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية الأمريكية

كشف السفير حسين هريدي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن إجراءات أمنية مشددة للغاية تحيط ب زيارات الرؤساء المصريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدًا وجود تنسيق وثيق ومستمر بين الوفد المصري المتوجه إلى واشنطن والسلطات الأمن ية الأمريكية.

وأوضح السفير هريدي، خلال استضافته في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أنه تولى في السابق مسؤولية التنسيق بين السفارة المصرية والأجهزة الأمنية الأمريكية لضمان تأمين الرؤساء المصريين خلال زياراتهم الرسمية للعاصمة الأمريكية. وأشار إلى أن هذا التنسيق يشمل كافة الجوانب الأمنية، بدءًا من لحظة وصول الرئيس إلى الأراضي الأمريكية وحتى مغادرته، مع التركيز بشكل خاص على تأمين مسارات تنقلاته وإقامته.

وأكد السفير هريدي أن عملية التنسيق الأمني ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي عملية معقدة تتطلب تعاونًا وثيقًا وتبادلًا للمعلومات الاستخباراتية بين الجانبين المصري والأمريكي. وأوضح أن الأجهزة الأمنية الأمريكية، وعلى رأسها جهاز الخدمة السرية، تبذل جهودًا مضنية لضمان سلامة الرئيس الزائر، وتعمل على تحليل وتقييم كافة التهديدات المحتملة.

وأضاف أن من أهم جوانب هذا التنسيق هو الاتفاق المسبق على خطط الإخلاء في حالات الطوارئ، حيث يتم تحديد ممرات آمنة وسريعة لإجلاء الرئيس في حال حدوث أي طارئ أو تهديد أمني في مكان تواجده. وأشار إلى أن هذه الخطط يتم تحديثها باستمرار بناءً على التطورات الأمنية والتقييمات الميدانية. كما شدد السفير هريدي على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نظام أمني متطور للغاية، وأنها تتعامل مع تأمين الزعماء الأجانب بمنتهى الجدية والاحترافية.

وفي سياق متصل، تناول السفير هريدي مسألة السياسة الأمريكية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرغم من أسلوبه المباشر والمثير للجدل، كان ملتزمًا بالسياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن القرارات السياسية في الولايات المتحدة لا تتخذ بشكل فردي من قبل الرئيس وحده، بل تخضع لعملية ديمقراطية تعتمد على دولة المؤسسات، حيث تلعب المؤسسات المختلفة، مثل الكونجرس والإدارة والمحكمة العليا، دورًا هامًا في صياغة وتنفيذ السياسات.

وأشار إلى أن الديمقراطية الأمريكية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وأن الرئيس لا يملك سلطة مطلقة في اتخاذ القرارات. وأضاف أن أي رئيس أمريكي، بغض النظر عن توجهاته السياسية، يجب أن يحترم الدستور والقانون وأن يعمل ضمن الإطار المؤسسي للدولة.

كما أشار إلى أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بمحاولة اغتيال الرئيس ترامب الفاشلة تعكس مدى التعقيد والتحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الأجهزة الاستخباراتية المختلفة تعمل جاهدة لجمع المعلومات وتحليلها لمنع وقوع أي تهديدات أمنية في المستقبل





