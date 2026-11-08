تأهل منتخب مصر للجمباز الفني لنهائيات الفرق لأول مرة في تاريخه

حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال إنجازا تاريخيا بالتأهل لنهائيات الفرق بالأولمبياد للشباب داكار 2026، في سابقة الأولى للفريق المصري على المستوى الدولي.

حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعد أن احتل المركز السابع في التصفيات المؤهلة، مما يعني حجز مقعد رسمي في نهائيات منافسات الفرق بدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026. وتُعد هذه النتيجة هي المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها الفريق المصري هذا الإنجاز المحدد في محفل دولي بهذه الأهمية، حيث تقام الدورة خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر الجاري في العاصمة السنغالية داكار. جاء هذا التأهل بعد أداء مميز للفريق ضم لاعبين رئيسيين مثل عبد الله شعراوي ، ومازن السيد، ومحمد عبد القوي، وهم أنفسهم الذين نجحوا في التأهل لنهائيات منافسات الفردي العام ضمن نفس الدورة، مما يعكس عمق الكوادر الفنية للشباب المصري.

تشكيلة المنتخب وتفاصيل التأهل التاريخي

تتألف قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال الذين حققوا هذا التأهل من ثلاثة لاعبين أساسيين هم: عبد الله شعراوي، ومازن السيد، ومحمد عبد القوي، وذلك تحت الإشراف المباشر للمدرب مصطفى عمر. وقد مثل هذا النجاح خطوة نوعية جديدة للجمباز المصري على مستوى المنافسات الدولية والأولمبية، حيث أن تحقيق المركز السابع في التصفيات هو معيار صارم يعكس المستوى التنافسي العالي الذي وصل إليه هؤلاء الرياضيون. وعلى الصعيد الفردي، برز اللاعب عبد الله شعراوي بشكل لافت، حيث نجح ليس فقط في المشاركة مع الفريق، بل أيضًا في التأهل إلى نهائيات منافسات الفردي العام، مما يضاعف الفرص الذهبية للفريق في حصد الألقاب والتسجيل باسم مصر على الساحة الرياضية العالمية خلال شهر نوفمبر القادم.

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جهد الناشئات وإشراف المدربات المحترفات

في إطار الإعداد المتكامل للمنافسات، يستهل منتخب مصر للجمباز الفني ناشئات مشواره في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 بقائمة رياضية قوية ومحترفة تضم اللاعبة لارا سليمان، وكارما خميس، وتيا الميداني. تخوض هذه اللاعبات غمار المنافسة تحت قيادة المدربة محيي الدين غالب، التي تشرف على تدريب المنتخب، بالإضافة إلى تدريب المدربة نانسي محمد علي طمان للفريق، مما يضمن وجود بنية تدريبية متكاملة للناشئات. يعمل هذا القسم من البعثة على مواصلة الصعود الرياضي المصري، حيث يتم التركيز على بناء جسور قوية بين مستوى الناشئات والمستوى الأول، لضمان استدامة الأرقام القياسية وتطوير المواهب الشابة التي ستكون العمود الفقري للجمباز المصري في المستقبل القريب على مستوى القارة والعالم.

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رؤية الاتحاد الإفريقي والدور الاستراتيجي

أعرب الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر للجمباز الفني رجال إلى نهائيات منافسات الفرق للمرة الأولى في التاريخ الرياضي المصري. وأشار أمين إلى أن القارة الإفريقية شهدت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز بشكل عام، والجمباز الفني بشكل خاص، مؤكدا أن القارة الأفريقية سيكون لها حضور قوي وملحوظ على منصات التتويج في المحافل الدولية القادمة. وأكد الدكتور إيهاب أن منتخب مصر للجمباز الفني للشباب يمثل مستقبل اللعبة في مصر، ويعتبر النواة الأساسية لدعم المنتخب الأول، والاستمرار في تقديم الإنجازات المميزة على المستويين القاري والدولي، بما يتوافق تمامًا مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل اللجان الفنية داخل اتحاد الجمباز المصري.

مشاركة مصر الشاملة و19 رياضة متنوعة

تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ببعثة رياضية ضخمة تضم 45 لاعبًا ولاعبة، يتنافسون تحت الراية المصرية في 19 لعبة رياضية متنوعة ذات معايير أولمبية عالمية. وتشمل هذه الألعاب التخصصية: القوس والسهم، والجمباز الفني، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة الثلاثية، والمصارعة الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، والملاكمة، والتجديف الشاطئي، والدراجات، والفروسية، والسلاح، والجودو، والسباحة، والترايثلون، والشراع، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والووشو كونغ فو. يمثل هذا العدد الكبير من الرياضيين والمشاركين في مختلف التخصصات تجسيدًا واضحًا للجهود الوطنية الرامية إلى نشر الرياضة وتطوير الكفاءات الشبابية، مع وضع الجمباز الفني في صدارة الألعاب التي تسعى مصر من خلالها لتسجيل اسمها على لوائح المتصدرين في هذه الدورة الهامة.