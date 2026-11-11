تأهل إنبي وبتروجيت لنصف نهائي تنس الطاولة العربي ودعم صلاح لمنتخب مصر

تأهلت فرق إنبي وبتروجيت والمشروع القومي والرواد السوري لنصف نهائي بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للسيدات، في حين دعم محمد صلاح وعمر مرموش المنتخب الأولمبي.

أسدل الستار رسميًا على منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للسيدات، التي أقيمت على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وقد حسمت هذه الجولة مصير الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، حيث تأهل أربعة فرق هي: بتروجيت و إنبي والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي "مصر"، بالإضافة إلى الرواد السوري.

نتائج مباريات ربع نهائي تنس الطاولة

حجز نادي إنبي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه القاطع على أهلي صيدا اللبناني بنتيجة 3-0. وفي المباراة نفسها، صعد نادي بتروجيت المصري على حساب الفريق اللبناني هومينتمن بالفوز عليه بنتيجة مماثلة وهي 3-0، ليضمن مكانه بين المتأهلين.

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شهدت المباريات الأخرى منافسة شرسة، حيث حقق النادي السوري الرواد فوزًا مثيرًا على الفتاة الكويتي بنتيجة 3-2. قبل أن يحلق المشروع القومي المصري بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على الأهلي القطري بنتيجة 3-2 أيضًا، مما أكمل قائمة المتأهلين للأدوار النهائية.

مواعيد مباريات نصف النهائي

من المقرر أن تقام منافسات الدور نصف النهائي غدًا، حيث يلتقي بتروجيت المصري نظيره الرواد السوري في مواجهة قوية. فيما يواجه نادي إنبي المصري مواطنه المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في مباراة تجمع بين أقوى الفرق المصرية المشاركة في البطولة.

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تستضيف مصر منافسات بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات في نسختها الـ37 خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري. وتعتبر هذه البطولة فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الأندية العربية وتعزيز الروح الرياضية بين الفرق المشاركة من مختلف الدول.

دعم نجوم المنتخب الأولمبي

حرص عمر مرموش، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، على مساندة منتخب الناشئين مواليد 2009، خلال مواجهته الودية أمام نظيره الروسي، والتي أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية. وجاء حضور مرموش في إطار الدعم المعنوي للاعبي المنتخب الشاب ومتابعة المواجهة التي تأتي ضمن استعدادات منتخب 2009 للاستحقاقات المقبلة.

تحظى منتخبات الناشئين باهتمام داخل مركز المنتخبات الوطنية، من خلال إتاحة الفرصة للاعبين الصغار للاحتكاك بالمنتخبات المختلفة والاستفادة من أجواء المباريات الدولية. هذا الأمر يسهم بشكل كبير في تطوير مستواهم الفني وإعدادهم للمراحل المقبلة من مسيرتهم الرياضية.

يعكس وجود نجوم المنتخب الأول، مثل عمر مرموش، خلال مباريات المنتخبات السنية أهمية التواصل بين أجيال الكرة المصرية. كما يهدف ذلك إلى تحفيز المواهب الشابة على مواصلة العمل والتطور لتحقيق أهدافهم المستقبلية مع المنتخبات الوطنية.

لقاء صلاح وحمامة صدقي

التقى محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بحمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، داخل مركز المنتخبات الوطنية. جاء هذا اللقاء خلال تواجد محمد صلاح بمركز المنتخبات الوطنية، حيث حرص على لقاء حمادة صدقي في إطار الأجواء الإيجابية التي تشهدها المنتخبات الوطنية خلال الفترة الحالية.

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يعد محمد صلاح أحد أبرز عناصر منتخب مصر الأول، ويحظى باهتمام كبير داخل المنظومة الكروية المصرية. بينما يتولى حمادة صدقي مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، مما يجعل هذا اللقاء نقطة تواصل مهمة بين القيادات الفنية واللاعبين النجوم.

رؤية الاتحاد المصري لكرة القدم

أعرب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالأجواء التي شهدها مركز المنتخبات الوطنية، بعد حضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول. كما التقط اللاعبون الصغار صورًا تذكارية مع نجوم الفراعنة.

أكد أبوريدة أن هذا المشهد يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروع مركز المنتخبات الوطنية، والذي يستهدف توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية. كما يمنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك بنجوم المنتخب الأول والاستفادة من خبراتهم الكبيرة.

شدد رئيس اتحاد الكرة على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر. مؤكدًا مساندة اتحاد الكرة للجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة ومواصلة العمل على تطوير أداء المنتخب الوطني رغم التحديات.

وجه أبوريدة الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري السابق، تقديرًا لما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية. كما أعرب عن سعادته بالروح التي تجمع لاعبي المنتخبات المختلفة، معتبرًا أن هذه الروح تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل لكرة القدم المصرية.