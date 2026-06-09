تأييد حكم الإعدام لقاتل صاحب مقهى أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تؤيد حكم الإعدام ضد المتهم بقتل صاحب مقهى في منطقة الكوربة بعد ثبوت سبق الإصرار والترصد نتيجة خلافات مادية وعقارية.

أصدرت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، قراراً قضائياً باتاً يقضي بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم في القضية التي هزت الرأي العام في منطقة مصر الجديدة ، والمعروفة إعلامياً باسم قضية قهوة أسوان .

جاء هذا الحكم بعد تداول دقيق لدفوع الدفاع ومراجعة شاملة لأوراق القضية وحيثيات الحكم الابتدائي، حيث رأت المحكمة أن الأدلة القائمة ضد المتهم كانت كافية وقاطعة لإثبات ارتكابه الجريمة بدم بارد وبنية مبيتة لإنهاء حياة المجني عليه، مما يجعل عقوبة الإعدام هي الجزاء العادل والملائم لجسامة الجرم المرتكب، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة توافر ركني القصد الجنائي وسوء النية في تنفيذ الجريمة. وبالعودة إلى تفاصيل هذه الواقعة المأساوية، فقد كشفت حيثيات الحكم أن المجني عليه، المدعو محمد عبد الرازق محمد، كان صاحب مقهى أسوان الشهير في شارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة التابعة لقسم شرطة مصر الجديدة.

وكان المجني عليه قد أنعم الله عليه بسعة من الرزق مكنته من استثمار أمواله في مجال العقارات، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات حادة بينه وبين المتهم، ناصر ص، الذي كان يمتلك محلاً لبيع العصائر تحت مسمى جنة الفواكه في ذات المنطقة. بدأت الخلافات بين الطرفين بسبب الجيرة والرغبة في فرض السيطرة على المساحات المحيطة بالمحلات لتحقيق أكبر قدر من الانتفاع المادي، وتطورت هذه المشاحنات إلى مشاجرات جسدية سابقة تدخل فيها أهالي المنطقة لمحاولة الصلح وإنهاء النزاع، إلا أن المتهم لم يتقبل هذا الصلح، بل أضمر في نفسه الغل والضغينة والكراهية الشديدة تجاه المجني عليه، وظل يخطط للانتقام منه في صمت.

وتفاقمت الأمور حين علم المتهم أن المجني عليه قد قام بشراء حصة في العقار الذي يضم محل العصائر الخاص بالمتهم، وهو ما اعتبره الأخير تهديداً مباشراً لوجوده ومصدر رزقه، حيث تملكه الخوف من أن يقوم المجني عليه بطرده من المحل أو مقاسمته في الأرباح من خلال رفع دعاوى قضائية. وهنا، وسوست له نفسه بالتخلص من خصمه نهائياً، فبدأ في التخطيط للجريمة بهدوء وروية تامة، حيث قام بشراء سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال خصيصاً لتنفيذ عملية القتل.

وفي يوم الواقعة، ترصد المتهم للمجني عليه في الطريق الذي يسلكه عادةً أثناء عودته إلى منزله من أمام مقهاه، وما إن ظفر به حتى انقض عليه بغدر، موجهاً له طعنة قاتلة في الصدر أدت إلى سقوطه مغشياً عليه. ولم يكتفِ المتهم بذلك، بل جثم فوق جسد الضحية وظل يطعنه طعنات متتالية وعنيفة في أنحاء متفرقة من صدره وبطنه، متجاهلاً صراخ المارة واستغاثات المتواجدين في المكان، واستمر في اعتداؤه حتى تأكد من تحول المجني عليه إلى جثة هامدة، ثم سار في الشارع ممسكاً بسلاحه في حالة من التفاخر والزهو بتنفيذ جريمته.

من الجانب القانوني، حاول دفاع المتهم خلال جلسات المحاكمة الدفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه، زاعماً أن الواقعة كانت مجرد رد فعل في إطار الدفاع عن النفس، وحاول نفي نية القتل العمد، مستشهداً ببعض الأقوال التي تشير إلى أن المتهم كان يشعر بالضيق من المجني عليه، وهو ما اعتبره الدفاع دليلاً على غياب التخطيط المسبق. إلا أن المحكمة لم تعتد بهذه الدفوع، حيث رأت أن سلوك المتهم من شراء السلاح والترصد والطعن المتكرر بعد سقوط الضحية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك توافر سبق الإصرار والترصد.

وقد أكد التقرير الطبي الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابة طعنية نافذة في القلب أدت إلى قطع في نسيجه ونزيف حاد في غشاء التامور، مما تسبب في توقف عضلة القلب والوفاة فوراً، وهو ما عزز من قناعة المحكمة بضرورة تأييد حكم الإعدام ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه استباحة دماء الآخرين





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