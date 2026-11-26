وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد تاج الدين يكشف عن إنجازات المنظومة الجديدة وتوسعها الجغرافي، مشيدًا بدور القيادة السياسية في توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروع التاريخي.

أعلن الدكتور أحمد تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة تاريخية في مسيرة الرعاية الصحية بمصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة قد حققت إنجازات ملموسة شملت تقديم 54 مليون خدمة في طب الأسرة، بالإضافة إلى تحقيق نسبة تحكم في الأمراض المزمنة وصلت إلى 91% من المرضى. وأكد أن الفارق الجوهري بين هذا النظام ونظام التأمين الصحي الاجتماعي القديم يتمثل في أن النظام القديم كان يغطي فئات محددة من المنتفعين، بينما تستهدف المنظومة الجديدة تغطية المجتمع بالكامل لضمان حصول كل مواطن على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.

الدعم السياسي وإرث الإصلاح الصحي

أكد الدكتور أحمد تاج الدين تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن الدعم السياسي اللازم كان عاملاً أساسياً في إنجاح هذا الحلم التاريخي الذي سعت مصر لتحقيقه عبر مراحل مختلفة. وأشار إلى أن الإرادة السياسية والإصرار على بدء التطبيق في محافظة بورسعيد ثم التوسع في المحافظات الأخرى كانا حجر الزاوية في نجاح المشروع، مضيفاً أن محاولات إصلاح النظام الصحي بدأت منذ سنوات طويلة، حيث تم خلال فترة توليه وزارة الصحة إعداد مشروع للإصلاح الصحي يعتمد على مفاهيم الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية.

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وتتوافق الركائز نفسها التي تقوم عليها منظومة التأمين الصحي الشامل حاليًا مع المفاهيم التي تم إعدادها في المشروع السابق، رغم أنه لم يستكمل آنذاك لأسباب متعددة، إلا أن الدراسات والتخطيط لتطوير النظام الصحي استمرا بشكل مستمر. ويؤكد الدكتور أحمد تاج الدين أن تاريخ الرعاية الصحية في مصر حافل بالإنجازات رغم التحديات والأمراض المتوطنة التي واجهتها البلاد، مثل البلهارسيا والأنكلستوما والإسكارس، والتي أثرت سلباً على قدرات الإنسان الصحية والبدنية، وانعكست على قدرته على العمل والإنتاج والتحصيل العلمي.

إنجازات في مكافحة الأمراض المعدية

أكدت وزارة الصحة المصرية نجاحها في مكافحة الأمراض المتوطنة والمعدية، مشيرة إلى أن الإصابة بالبلهارسيا والأنكلستوما والإسكارس أصبحت نادرة بفضل جهود الدولة وتطوير وسائل التشخيص والعلاج، وإنتاج عقار البرازيكوانتيل محليًا بعد أن كان يتم استيراده بتكلفة مرتفعة، وهو ما ساهم في السيطرة على مرض البلهارسيا بشكل كبير. كما أدى تطوير إجراءات مكافحة العدوى واستخدام السرنجات ذات الاستعمال الواحد والتوسع في برامج التطعيم إلى الحد من انتشار الفيروسات الكبدية، خاصة فيروس الالتهاب الكبدي بي الذي تراجعت معدلات الإصابة به بشكل كبير نتيجة إدراجه ضمن برامج التطعيمات الإجبارية للأطفال.

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وحققت مصر إنجازًا مهمًا في مكافحة فيروس الالتهاب الكبدي سي من خلال إتاحة العلاجات الحديثة وتصنيعها محليًا في شركات الدواء المصرية، مما ساهم في خفض معدلات الإصابة، مع استمرار متابعة الحالات الجديدة والانتكاسات وتوفير العلاج اللازم لها. كما استعرض الدكتور أحمد تاج الدين تجربة مصر في القضاء على شلل الأطفال، حيث تم تنفيذ ثلاث حملات تطعيم موسعة بإمكانيات مصرية والاستعانة بنحو 90 ألف سيارة سوزوكي صغيرة للوصول إلى المناطق النائية والأزقة والقرى والنجوع ومحطات النقل، مما أدى إلى إعلان خلو مصر من المرض عام 2004.

التوسع الجغرافي واستخدام التكنولوجيا

أشار الدكتور أحمد تاج الدين إلى التراجع الكبير في عدد من الأمراض المعدية مثل الدفتيريا والحصبة والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات مرض السل، حيث انخفض معدل الإصابة الذي كان يصل قبل نحو 25 عامًا إلى 200 حالة جديدة لكل 100 ألف مواطن بشكل كبير وفقًا للتقارير العالمية. وأكد أن هذه الإنجازات الصحية تمثل قاعدة أساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أهمية الإسراع في تطبيق المنظومة والتوسع في المحافظات، مع إعطاء أولوية لمحافظة الإسكندرية لما تمتلكه من مؤسسات صحية وإمكانات علاجية وبنية قائمة يمكن الاستفادة منها في التوسع.

فيما يتعلق بالمستقبل والتكنولوجيا، أوضح الدكتور أحمد تاج الدين أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب ليس أمرًا مستحدثًا، بل بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي وتطور مع ظهور تقنيات الأشعة المختلفة مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وغيرها من وسائل التشخيص الحديثة. كما شدد على أن نجاح المنظومة يتطلب تطوير البنية التحتية للمستشفيات العامة والوحدات الصحية، وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، ورفع كفاءة المؤسسات التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري من أطباء وتمريض وإداريين لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة.