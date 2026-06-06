تستعرض الصفحات المؤلمة في الذاكرة القبطية سلسلة الاعتداءات المرتبطة بجماعة الإخوان عبر عقود، من حرق الكنائس في الأربعينيات إلى مذبحة السويس عام 1952،再到 الأحداث الطائفية بعد 2011، وهجمات إرهابية لاحقة استهدفت الأقباط ودور العبادة. بالمقابل، كشفت هجمات المسيرات في جنوب لبنان عن ثغرات في الدفاع الجوي الإسرائيلي، مما زاد من قلق الجيش بعد إصابات خطيرة newest.

تستمر Memories القبطية والكنسية في تسجيل صفحات مؤلمة من الاعتداءات التي ارتبطت ب جماعة الإخوان والتنظيمات المنبثقة عنها على مدار عقود. تعود أقدم الوقائع المسجلة إلى عام 1947، حين تعرضت كنيسة في الزقازيق للحريق في حادثة ties长廊 لنشاط التنظيم السري للجماعة آنذاك.

في مطلع 1952، شهدت السويس مذبحة دموية إثر حملة تحريض ضد الأقباط، أدت إلى إحراق الكنيسة وإلغاء الكنائس احتفالات عيد الميلاد. مع مرور العقود، تكررت الاعتداءات الطائفية عبر خطاب تحريض أو عنف مباشر يطال الأقباط وممتلكاتهم وعبادتهم. بعد ثورة 2011، قدمت الجماعة نفسها بصورة معتدلة، وشاركت قيادتها في مناسبات كنسية، لكن المخاوظ Historical ظلت قوية. عند وصول الجماعة للحكم عام 2012، تصاعدت الأحداث الطائفية، ومنها الاعتداء على محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال جنازة ضحايا الخصوص.

سجلت الإحصائيات استهداف أكثر من 90 كنيسة، وتهديد حقوق الأقباط بعد سيطرة الجماعة على البرلمان. تلا ذلك سلسلة عمليات إرهابية استهدفت الأقباط: كنيسة العذراء بالوراق، استهدافات في شمال سيناء، تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، ومذبحة 21 قبطيًا في ليبيا على يد داعش، ما رسخ إحساس بأن الأقباط كانوا في مقدمة ضحايا التطرف.

بالمقابل، في السياق الإقليمي، تشكل هجمات المسيرات التي ينفذها حزب الله في جنوب لبنان كشفًا جديدًا عن ثغرات في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما يثير قلقًا متصاعدًا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعد سقوط إصابات خطيرة في صفوف الجيش خلال الآونة الأخيرة. هذا الوضع يضع تحديات أمنية معقدة للجيش الإسرائيلي الذي يحاول الحفاظ على حالة التهدئة الهشة على الحدود الشمالية





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