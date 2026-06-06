تاريخي: توقيع بيان مشترك بين وزارة التربية والتعليم ويونيسف مصر لدعم تحول شامل في التعليم الفني

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسف في مصر بيانًا مشتركًا تاريخيًا خلال منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، يهدف إلى دعم التحول الشامل في منظومة التعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل، في إطار رؤية مصر 2030 وأجندة الإصلاح التحولي للوزارة.

وقّع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، والسيدة نتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، بيانًا مشتركًا تاريخيًا يهدف إلى دعم التحول الشامل في منظومة ال تعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور الدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، ووزراء التعليم ورؤساء الوفود المشاركين. يُعد هذا التعاون الأول من نوعه في تاريخ اليونيسف في مصر، وهو يأتي في إطار أجندة الإصلاح التحولي التي تنفذها الوزارة لتطوير التعليم الفني، وانسجامًا مع رؤية مصر 2030 والأولويات الوطنية في تنمية رأس المال البشري وتعزيز قابلية توظيف الشباب ودعم التنافسية الاقتصادية.

كما يتوافق مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وبرنامج اليونيسف القطري وخطط العمل المشتركة بين الجانبين. يهدف البيان المشترك إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب الفني والمهني، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل. ويشمل التعاون دعم تطوير نموذج وطني شامل يقوده الوزارة، يجمع بين تعزيز التعلم الأساسي، وتنمية المهارات الحياتية، ومهارات المستقبل، والكفاءات الرقمية، وتطوير قدرات المعلمين، وتوسيع مسارات الحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية.

ويستهدف التعاون دعم 100 مدرسة للتعليم الفني لتعزيز جودتها ورفع جاهزيتها لتطبيق المعايير الدولية المعترف بها، عبر إطلاق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج. كما يتضمن دعم 100 ألف طالب وطالبة لتنمية قدراتهم في مجالات التعلم الأساسي والمهارات الحياتية والمهارات الرقمية وكفاءات التوظيف، بما يؤهلهم للانتقال الناجح إلى سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برامج للتنمية المهنية تستهدف 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي لتعزيز جودة التدريس والقيادة المدرسية ورفع القدرات المؤسسية. rites joint commitment to work together to develop a more comprehensive technical and vocational education and training system linked to future needs, enhancing the readiness of Egyptian youth to participate effectively in sustainable economic and social development paths. UNICEF Egypt confirmed its continued support, in cooperation with the United Nations, development partners, and the private sector at local and international levels, to the Ministry's efforts to improve the quality of technical education and increase its competitiveness and alignment with international standards.

This cooperation focuses on supporting the expansion of digital transformation, evidence-based policy reform, improved monitoring and implementation mechanisms, and sustainable expansion of high-quality technical education that aligns with international best practices. The results, implementation frameworks, roles, responsibilities, funding, monitoring, and evaluation mechanisms will be detailed in the joint action plan between the Ministry and UNICEF, to be adopted and monitored by the technical representatives of both parties.

Both sides affirmed that this joint commitment embodies their determination to support a new generation of Egyptian youth equipped with technical skills, professional competencies, confidence, and readiness for the future, enabling them to contribute effectively to achieving sustainable development goals, enhancing the competitiveness of the Egyptian economy, and advancing social and economic progress





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التعليم الفني والمهني منظمة اليونيسف وزارة التربية والتعليم مهارات المستقبل رؤية مصر 2030

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