انتقد تامر عبد الحميد قرار إمام عاشور أساسياً ضد بيراميدز، مشدداً على أن الفوز لصالح الزمالك. تحليل تأثير النتائج على الدوري.

قال تامر عبد الحميد ، لاعب الزمالك السابق، إن الدفع ب إمام عاشور ضمن التشكيل الأساسي لنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز يعتبر ظلمًا فنيًا صريحًا للاعبين الذين أظهروا مستويات عالية في المباريات الأخيرة. وأكد عبد الحميد في تصريحات له أن هذا القرار قد يحرم اللاعبين المبدعين من فرصهم في الظهور.

مواقف اللاعبين حول مباراة الغد

أكد تامر عبد الحميد أنه لا يؤيد أيًا من طرفي المباراة بين الأهلي و بيراميدز، مشيرًا إلى أنه يناصر نادي الزمالك فقط. وأكد قائلاً إنه يتبع مبدأ الحياد ولا يتدخل في شؤونه، بل يدعي النجاح لفريقه فقط. وشدد على أن موقفه لا يتبع أي جهة أخرى غير نادي الزمالك.

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التحالف الضمني مع الزمالك

أفاد عبد الحميد بأن فوز بيراميدز في المباراة يوسع الفارق بينه وبين الأهلي إلى 7 نقاط، مما يجعله مصدر تهديد مباشر للأهلي. كما أكد أن فوز الأهلي في هذه المباراة يعود بالنفع على الزمالك، حيث يزيد من فرصه في اللحاق بالمتصدر. وتوقع أن يكون التعادل أفضل نتيجة بالنسبة لنادي الزمالك.

آراء حول اختيار اللاعب الأساسي

ذكر تامر عبد الحميد أن إمام عاشور لاعب مبدع وعاد لمستواه السابق، لكنه رأى أنه من الأفضل تركه على دكة البدلاء. وأوضح أن حسين عموتة، مدرب الأهلي، يجب أن يمنح فرصته للاعبين الذين تألقوا في الفترة الماضية. وأشار إلى أن اختيار عاشور أساسيًا قد يضر بالفريق.

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تحليل نتائج الدوري وتأثيرها

أفاد عبد الحميد بأن بيراميدز تجاوز مرحلة "الطالب الشاطر"، مما يعني أنه أصبح من الفرق القوية. وأشار إلى أن الفوز في هذه المباراة قد يكون حاسمًا في تحديد ترتيب فرق الدوري. وأكد أن التعادل أو الخسارة للأهلي قد تعود بالسلب على الزمالك.

توقعات حول النتائج النهائية

أكد تامر عبد الحميد أن فوز الأهلي في المباراة يعيد للزمالك بعض الأمل في اللحاق بالمتصدر. وأشار إلى أن التعادل بين الفريقين يعود بالنفع على الزمالك، حيث يزيد من فرصه في اللحاق. وتوقع أن تكون هذه النتيجة حاسمة في تحديد ترتيب الفرق.