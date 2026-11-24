الممثل تامر هجرس يوضح أنه أصيب بخرق في الكتف والركبة نتيجة حادث سكوتر كهربائي وليس دراجة نارية، ويشارك تفاصيل عمليته الجراحية ورحعته الصحية.

أعلن الممثل تامر هجرس ، عن تفاصيل دقيقة حول حادث المرور الذي تعرض له خلال وجوده في ألمانيا ، موضحاً طبيعته الحقيقية وإصاباته الجسدية التي نتجت عنه. وقد ظهر هجرس في فيديو مصور من ألمانيا ضمن حلقة من برنامج "اليوم هنا القاهرة"، الذي يبث عبر قناة "Modern mti" ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي. وخلال هذه الظهور الإعلامي، سرد تامر هجرس وقائع الحدث بشكل مباشر، نازعاً الشائعات التي انتشرت حول طبيعة الحادث، ومصححاً المعلومة التي ذهبت إلى أنه كان يتعلق بدراجة نارية تقليدية، مؤكداً على أن الأداة المسببة كانت سكوتراً كهربائياً سريعاً وخطيراً جداً.

طبيعة الحادث والإصابات الجسدية لتامر هجرس

أكد تامر هجرس أن الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على السكوتر الكهربائي الخاص به، مما أدى إلى سقوطه المفاجئ وانقلابه على الأرض. أوضح الفنان أنه أصيب بجروح متعددة منها خرق في الكتف وخرق في الكوع، بالإضافة إلى إصابة شديدة في منطقة الركبة وصفها بأنها كانت مؤلمة جداً. وشدد تامر هجرس على أهمية السلامة العامة، داعياً الله أن يقوم كل مريض بالسلامة، مبرزاً خطورة السرعة العالية للسكوتر الكهربائي الذي كان يقوده لحظة وقوع الحادث.

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التدخل الجراحي والتحضيرات الفنية قبيل العملية

كشف تامر هجرس عن تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا لعلاج تورم الركبة الذي امتلأ بالدم، حيث تم التدخل لإصلاح الغضروف ومخدة الركبة. أشار الممثل إلى أنه أجرى هذه العملية برفقة طبيب صديق له، وذلك بعد أن كان قد خضع سابقاً لعملية أخرى في الركبة الثانية. كما كشف عن كواليس ذكية لتحضيراته الفنية، حيث قام بتصوير مشاهد أكشن قبل الجراحة، مدركاً أنه سيكون معتمداً على العكاز خلال فترة الشفاء الطويلة.

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ردود الفعل والتطور الصحي لموقف تامر هجرس

طمأن تامر هجرس جمهوره ومتابعيه بأن حالته الصحية بدأت في التحسن التدريجي، مؤكداً تقبله التام لدعوات الخير والسؤال عنه من جميع الأطراف. أعرب الممثل عن امتنانه الكبير وتأثره الشديد بمشاعر الجمهور ومحبته، مؤكداً أن محبة الناس هي أهم شيء في الدنيا بالنسبة له. وشكر تامر هجرس جميع من سأل عنه، مشيراً إلى أن هذه المشاعر الإيجابية تدعمه وتعزز من روحه المعنوية أثناء فترة النقاهة.