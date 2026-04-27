تامر أمين: العودة إلى مواعيد العمل الطبيعية للمحال خطوة مهمة لتحمي المنشآت من الخسائر

أعلن تامر أمين، وزير التضامن الاجتماعي، أن العودة إلى مواعيد العمل الطبيعية للمحال التجارية خطوة مهمة لتحمي المنشآت من الخسائر المالية. كما أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على مناقشات جارية لاستحداث إجراءات جديدة للاعتماد على الطاقة المتجددة. وفي سياق متصل، تحدث محمود محي الدين، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، عن أسباب تراكم الديون. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن وقف العمل بقرار غلق المحال والمطاعم في الساعة 11 مساء. من جانبها، تحدثت الدكتورة عالية المهدي عن مفهوم الفقاعة العقارية وتحديات إعادة بيع العقارات في ظل منافسة المطورين العقاريين.

أعلن تامر أمين ، وزير التضامن الاجتماعي، أن العودة إلى مواعيد العمل الطبيعية للمحال التجارية خطوة مهمة لتحمي المنشآت من الخسائر المالية التي تكبدتها خلال فترة الغلق.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة نشاطه بعد فترة من الانكماش. من جهته، أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مناقشات جارية حاليًا لاستحداث إجراءات جديدة للاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه سيساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي سياق متصل، تحدث محمود محي الدين، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، عن أسباب تراكم الديون في بعض الدول، مشددًا على ضرورة عدم تكرار نفس التجارب الفاشلة في المستقبل. وأوضح أن هناك عوامل متعددة تساهم في تراكم الديون، منها السياسات المالية غير المستقرة، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم.

وفي إطار آخر، أعلن عن وقف العمل بقرار غلق المحال والمطاعم في الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية للعمل، وهو ما يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الحركة التجارية وزيادة الإيرادات. من جانبها، تحدثت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، عن رؤيتها لمفهوم الفقاعة العقارية، قائلة إن وجود تباطؤ شديد في عملية إعادة البيع.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى أسباب شراء المواطنين للعقارات، إما لأغراض سكنية، أو استثمارية عبر إعادة البيع مرة أخرى لتحقيق مكسب. وأكملت: «لو أنت هتشتري العقار علشان تسكن فيه خلاص حقك ادفع فيه 100 مليون 50 مليون زي ما أنت عاوز طالما عندك المقدرة، لكن أو أنت بتشتري عقار علشان تعيد بيعه فعملية إعادة البيع مبقتش سهلة خالص خلال الـ10 سنين الماضية».

وقالت إن عملية إعادة بيع العقارات أصبحت أكثر صعوبة خلال السنوات الـ10 الماضية، نظرًا لصعوبة منافسة الأفراد للمطورين العقارين الذين يمنحون تسهيلات للتقسيط على مدى 15 عامًا، مضيفة: «إحنا كأفراد لو أنا شارية عقار عايزة أبيعه وآخذ فلوسه كاش وأنا بسلم العقار». وتساءلت عن الأسباب التي قد تدفع لشراء العقارات من الأفراد، بدلًا من المطورين العقارين الذين يقدّمون خدمات التقسيط لـ15 عامًا، مؤكدة: «في النهاية هنلاقي إن لو أنا بشتري العقار للاستثمار مش هعرف أعيد بيعه إلا بصعوبة ومش هاخد الأرقام اللي المطور بيعلنها».

وذكرت أن المطورين العقاريين يعملون في مجال الإسكان الفاخر، أو الإسكان فوق المتوسط، بعيدًا عن إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، قائلة: «دول معندهمش الوحدات اللي في مستطاعهم». وأشارت إلى أن الدولة غطت هذه الفئة محدودة ومتوسطة الدخل جزئيًا، قائلة: «الناس اللي عايشة في الأرياف اللي عاوزة تبني دور لابنها ولا تعلي دورين دول مبياخدوش تصاريح بناء إلا نادرًا».

واختتمت قائلة: «الدولة السنة اللي فاتت قالت إن إحنا هنفتح تصاريح البناء، بس هما مش بس عاوزين ارتفاعات عاوزين مساحات أكثر فلازم يتخصص لهم أراضي»





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تامر أمين مواعيد العمل الخسائر المالية الطاقة المتجددة الديون الفقاعة العقارية

United States Latest News, United States Headlines

