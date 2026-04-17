تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة خيري رمضان وسط حضور نجوم الفن والإعلام

أحيا الفنان تامر حسني حفل زفاف ابنة الإعلامي خيري رمضان، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور لافت من نجوم الفن والإعلام والمجتمع. وقدم حسني باقة من أغانيه، بينما تحدث خيري رمضان عن أهمية القيم الأسرية والرياضة في حياة الأبناء، ودعا إلى ترشيد الاستهلاك في ظل الأوضاع الاقتصادية.

شهد الوسط الفني وال إعلام ي مساء أمس، حفل زفاف ابنة ال إعلام ي المعروف خيري رمضان ، والذي أقيم بفندق كبير في العاصمة المصرية القاهرة. وقد شهد الحفل حضوراً لافتاً من نجوم الفن وال إعلام والشخصيات المجتمعية البارزة، مما أضفى على المناسبة بريقاً خاصاً. وكان من أبرز الحضور الفنانة القديرة يسرا، والنائب محمد زكي، اللذان كانا من أوائل المهنئين للعروسين. وخلال الحفل، أحيا الفنان تامر حسني فقرة غنائية مميزة، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من العروسين والحضور.

استمتع الجميع بأداء تامر حسني الذي أضاف أجواءً من البهجة والفرح إلى ليلة الزفاف. وفي سياق منفصل، كان الإعلامي خيري رمضان قد صرح في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، مؤكداً على رفضه التام لأي أخطاء أخلاقية أو دينية داخل الأسرة، مشدداً على أهمية غرس القيم والمبادئ في الأبناء منذ الصغر. وقد أشار خيري رمضان إلى الدور الكبير الذي لعبته الرياضة في حياة أبنائه، حيث ساهمت في إبعادهم عن السلوكيات السلبية، فضلاً عن فوائدها في بناء الجسم وتنمية التفكير السليم. وأشاد بدور زوجته المحوري في تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة الرياضية والمواظبة عليها. وفي لمسة إنسانية، تحدث خيري رمضان عن انتماء أسرته الكروي للنادي الأهلي، موضحاً أن أبناءه جميعاً يشجعون نفس الفريق، بينما كان والده يميل إلى تشجيع نادي الزمالك تضامناً مع شقيقته. وفي جانب آخر، أكد على ضرورة التخلي عن بعض الرفاهيات من قبل أفراد أسرته والمجتمع ككل، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وصرح قائلاً: "لازم نأخذ بالنا، مش هستنى الحكومة إنها تشتري بترول؛ فتتخذ إجراءات، واللي جاي صعب على أي حكومة". وتابع: "مش لازم أستنى الحكومة تتدخل، خاصة أنها أزمة غير مسبوقة، والناس مش مستنية كلام حلو، ولازم نكون واضحين زي ما الرئيس بيقول". هذه التصريحات تعكس وعي الإعلامي خيري رمضان بالتحديات الاقتصادية وضرورة تضافر الجهود لمواجهتها. لقد كان حفل الزفاف مناسبة سعيدة جمعت عدداً كبيراً من محبي الإعلامي خيري رمضان، واحتفاءً بزفاف ابنته، تم تقديم فقرات فنية مميزة. وفي الوقت نفسه، فإن تصريحات خيري رمضان تسلط الضوء على جوانب مهمة تتعلق بالقيم الأسرية، وأهمية الرياضة في تنشئة الأجيال، بالإضافة إلى وعيه بالتحديات الاقتصادية الراهنة ودعوته إلى المسؤولية المجتمعية. إن الجمع بين الاحتفال والمسؤولية يعكس صورة متكاملة للشخصية العامة التي تسعى للتوازن بين حياتها الشخصية والتزامها المجتمعي





