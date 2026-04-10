تامر شلتوت يكشف عن رأيه في برامج الإعلانات ويوضح تحوله نحو المحتوى الهادف

في مقابلة حصرية، يتحدث الفنان تامر شلتوت عن وجهة نظره حول البرامج الإعلانية وتحوله إلى تقديم محتوى هادف يخدم الجمهور. يكشف عن تجربته الشخصية ورؤيته للإعلام كأداة للتغيير الإيجابي.

صرح الفنان تامر شلتوت عن وجهة نظره حول البرامج التي تعتمد على الترويج للمنتجات، موضحًا أنه لم يكن يفضل تقديم محتوى يهدف بالأساس إلى الإعلان، معتبرًا ذلك غير متوافق مع مبادئه في مجال ال إعلام . وخلال لقائه في برنامج سبوت لايت مع ال إعلام ية شيرين سليمان، عبر قناة صدى البلد، أوضح شلتوت أنه يفضل أن يقوم الراغبون في الترويج لمنتجاتهم بتقديم إعلانات مباشرة بدلاً من دمجها في محتوى البرامج.

وأشار إلى أنه تحول بعد ذلك إلى تقديم برامج خدمية تهدف إلى تحقيق فائدة حقيقية للجمهور، مشيرًا إلى أن نقطة التحول الكبرى في مسيرته جاءت عندما قام بتصوير حلقة تلفزيونية تم عرضها في وقت لاحق، مما دفعه إلى اتخاذ قرار بالظهور في بث مباشر. وأكد أن هذا البث المباشر حقق نجاحًا هائلاً، حيث شاهده في البداية ما يقرب من 7 ملايين شخص، ثم ارتفع عدد المشاهدات إلى 70 مليون، معتبرًا ذلك دليلًا قاطعًا على تأثير المحتوى المباشر والتفاعل المباشر مع الجمهور. \وأضاف شلتوت أن هذا النجاح الكبير دفعه إلى الاستمرار في هذا الاتجاه، حيث أمضى حوالي 7 سنوات في العمل الميداني وتقديم محتوى يساعد الناس، سواء من خلال المواقف الإنسانية أو المسابقات التفاعلية. وأكد أن هدفه الدائم كان تقديم محتوى مؤثر يصل إلى الجمهور بشكل فعال وملموس، ويتناول قضايا تهمهم بشكل مباشر. كما تطرق الفنان إلى تجربته الشخصية، مشيرًا إلى بعض المواقف الإنسانية المؤثرة التي مر بها، وكيف أثرت هذه التجارب على رؤيته للمحتوى الذي يقدمه. وقام شلتوت بمشاركة قصة مؤثرة عن طفلتين مصابتين بضمور العضلات، وكيف حاول تقديم الدعم والمساعدة لهما. \بالإضافة إلى ذلك، تحدث شلتوت عن تجربته الشخصية مع المرض، وكيف دخل المستشفى وكان على شفا الموت بسبب لدغة حشرة غريبة. كما كشف عن قراره بترك كلية الطب بعد 6 أشهر من الدراسة، وكيف أثر ذلك على علاقته بوالده. وعلق أيضًا على الأخبار المتعلقة بالفنانين الآخرين، مثل تألق مي الغيطي في العرض الخاص لفيلم The Mummy في هوليوود، و اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن النادي الأهلي، بالإضافة إلى تصريحات عمر جابر بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد. وقد أبرز شلتوت أهمية المحتوى الذي يخدم الجمهور ويساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، مؤكدًا على ضرورة تقديم محتوى هادف ومؤثر يتجاوز مجرد الترويج للمنتجات.\من خلال رؤيته الثاقبة، يوضح شلتوت أن الإعلام يجب أن يكون أداة للتغيير الإيجابي والتأثير الفعال في المجتمع، وليس مجرد وسيلة للإعلان. ويعتبر أن البرامج الخدمية والمحتوى المباشر هما السبيل الأمثل للتواصل مع الجمهور وتحقيق التفاعل المطلوب. وتجدر الإشارة إلى أن شلتوت لم يكتفِ بالتعبير عن رأيه، بل قدم أمثلة واقعية من تجربته الشخصية لتوضيح وجهة نظره. إنه يمثل نموذجًا للفنان الذي يسعى دائمًا لتقديم محتوى هادف ومؤثر، ويعمل على توجيه رسائل إيجابية للمجتمع





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines