المخرج تامر محسن يعلن اعتزاله إخراج المسلسلات الطويلة للعودة إلى السينما ومشاريع الأفلام القصيرة، في تحول مفاجئ لمساره الفني الراهن.

أعلن المخرج السينما ئي والدرامي تامر محسن ، بشكل قطعي ونهائي، عن اعتزاله العمل في مجال إخراج الدراما التلفزيونية. يهدف هذا القرار الجذري إلى توجيه مساره المهني بالكامل نحو استعادة حلمه القديم وهو الإخراج السينما ئي، حيث يعود إلى جذوره الفنية الأولى التي بدأها منذ سنوات دراسته الأكاديمية.

أسباب قرار تامر محسن الفنية

يُرجع تامر محسن هذا التوجه الجديد إلى رغبته الملحة في التفرغ للسينما، التي يعتبرها مساحة فنية أوسع وأكثر حرية في التعبير مقارنةً بمتطلبات الإنتاج التلفزيوني. ويؤكد المحسن أن مشاهدة الأعمال الدرامية عبر شاشات الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الحديثة لا تتماشى مع طموحاته الفنية العالية ورؤيته الإبداعية.

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وكشف المخرج في تصريحات صحفية حديثة أنه يعمل حالياً على تطوير وإخراج مجموعة من الأفلام القصيرة، في خطوة تمهد الطريق لانطلاقته الحقيقية في عالم السينما المستقلة. ويعتبر هذا التحول استكمالاً لمسيرة فنية كان قد أشار إلى حاجته فيها للتغيير منذ فترة طويلة، حيث شعر بأن الدراما التلفزيونية التقليدية لم تعد تلبي تطلعاته الإبداعية.

مسيرة المحسن مع مسلسل لعبة نيوتن

لم تكن هذه التصريحات مفاجئة تماماً، إذ سبق لتامر محسن أن أعلن في شهر مايو من عام ألفين وأحد وعشرين عن رغبته في الابتعاد عن تقديم المسلسلات الرمضانية التقليدية المكونة من ثلاثين حلقة. جاء هذا الإعلان عقب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لعبة نيوتن" في موسم رمضان من العام نفسه.

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وفي منشور نشره محسن عبر حسابه على موقع فيسبوك آنذاك، استعرض مسيرته الدرامية التي شملت مسلسلات بارزة مثل "بدون ذكر أسماء" و"تحت السيطرة" و"هذا المساء" و"لعبة نيوتن". وأكد في ذلك الوقت نيته العمل في السينما إلى جانب تقديم مسلسلات قصيرة عبر المنصات الرقمية، متجنّباً الالتزام بأعمال طويلة خلال الموسم الرمضاني.

عودته المتكررة للدراما التلفزيونية

في شهر مارس من عام ألفين واثنين وعشرين، عاد تامر محسن للحديث عن تفضيله للسينما، مشيراً إلى أن الضغوط الإنتاجية والزمنية في الدراما التلفزيونية، خاصة خلال موسم رمضان، تحد من حريته الإبداعية. ومع ذلك، وبعد فترة من الحديث عن التفرغ للسينما، عاد إلى الساحة التلفزيونية من خلال مسلسل "فقرة الساحر" الذي عرض في ديسمبر من عام ألفين وأربعة وعشرين.

قدم محسن في هذا العمل تجربة درامية قصيرة مكونة من ثمان حلقات، بمشاركة فنانين مثل طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم. وفي تصريحات تزامنت مع عرض المسلسل، أوضح محسن أن اشتياقه لأجواء المشاهدة الرمضانية ووجود حكايات يريد تقديمها كان وراء عودته للعمل التلفزيوني، متجاوزاً تصريحاته السابقة.

تزامنه مع مسلسل قلبي ومفتاحه

لم تتوقف عودة محسن عند تجربة "فقرة الساحر" فحسب، بل تولى إخراج مسلسل "قلبي ومفتاحه" في موسم رمضان من عام ألفين وخمسة وعشرين. عرض المسلسل بمشاركة نجوم مثل آسر ياسين ومي عز الدين ودياب، مما أعاد تامر محسن مجدداً لتقديم الدراما الرمضانية بعد أن كان أعلن سابقاً اكتفاءه بالمسلسلات القصيرة.

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الآن، وبعد تقديم مسلسل "قلبي ومفتاحه"، يعلن تامر محسن اعتزاله نهائياً إخراج الدراما التلفزيونية. يركز المحسن مستقبلاً على تنفيذ مجموعة من الأفلام القصيرة، في تحول واضح يعكس سعيه الدؤوب لتحقيق حلمه الأول في عالم السينما الحرة والمستقلة بعيداً عن قيود الصناعة التلفزيونية التقليدية.