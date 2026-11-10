تباين حاد في أسعار الحديد بمصر مع بداية نوفمبر 2026

تباين كبير في أسعار الحديد بالسوق المصرية مع بداية نوفمبر 2026، حيث تراوحت أسعار الأطنان بين 35 ألفًا و41 ألفًا جنيهًا، وسط استمرار الارتفاعات.

تشهد أسعار الحديد في السوق المصري تباينات واضحة وملموسة مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر لعام 2026، وذلك في ظل استمرار اهتمام المواطنين والمقاولين والمقبلين على مشاريع البناء بتكلفة مواد التشييد الأساسية. ويعود هذا الاهتمام المتزايد إلى الزيادات السعرية الملحوظة التي أعلنتها بعض الشركات المنتجة للحديد مع بداية مبيعات شهر نوفمبر الجاري، والتي بلغت في المتوسط نحو 2000 جنيه للطن لدى عدد من المنتجين الرئيسيين.

تباين أسعار الحديد بين الشركات المحلية

يلاحظ تفاوتًا واضحًا في الأسعار بين شركات الحديد العاملة بالسوق المحلية، حيث اقترب سعر طن حديد عز من مستوى 41 ألف جنيه، بينما سجلت بعض الأنواع الأخرى مستويات تقل عن 36 ألف جنيه للطن. وهذا الاختلاف يجعل من عامل المقارنة بين الشركات وتكاليف النقل والتوريد عاملاً أساسيًا وحاسمًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي من قبل المستهلكين والمقاولين.

Also read الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا حوثيًا وتعلن وفاة ثلاثة شباب في حادث انقلاب بالقرب من قنا، وحدد أولى جلسات محاكمة يوتيوبر بتهمة تشهير بهالة صدقي

وفقًا لأحدث قوائم الأسعار المعلنة لمبيعات شهر نوفمبر، جاءت أسعار طن الحديد تسليمًا أرض المصنع محددة بقيمة 38 ألف جنيه لمواصفة DWR لدى حديد المعادي. وفي نفس السياق، سجل حديد بشاي سعرًا عند 40 ألفًا و200 جنيه، ثم حديد السويس للصلب بنحو 39 ألفًا و950 جنيهًا. وعلى الجانب الآخر، سجل حديد العلا نحو 35 ألفًا و700 جنيه للطن، ليكون بذلك الأقل سعرًا ضمن الشركات الواردة في القائمة الرسمية.

عوامل تحديد أسعار الحديد في السوق

تتحدد أسعار الحديد النهائية وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية المعقدة، أبرزها تكلفة خامات الإنتاج الأولية والخردة ورسوم الطاقة الكهربائية. كما تتأثر الأسعار بشكل مباشر بتكاليف النقل والشحن الداخلي والخارجي، إلى جانب حجم الإنتاج الكلي وحركة الطلب المتقلبة في السوق المحلية. ويضيف تكاليف التوزيع وهيامش التداول عبئًا إضافيًا، وهو ما يفسر الاختلاف الكبير في السعر النهائي الذي يحصل عليه المستهلك عن السعر المعلن رسميًا من المصنع.

Advertisement

ليس من الضروري أن يكون السعر الأقل هو المعيار الوحيد للشراء، بل يجب على المشترين التأكد من مطابقة الحديد للمواصفات الهندسية المعتمدة دوليًا ومحليًا. ينصح الخبراء بمقارنة عروض أكثر من موزع، والاتفاق على السعر النهائي وموعد التسليم بدقة قبل دفع قيمة التعاقد، لضمان جودة المواد واستقرار المشروع الإنشائي.

نصائح للتعامل مع تقلبات أسعار المواد

يختلف أسعار تسليم أرض المصنع اختلافًا جوهريًا عن أسعار البيع لدى التجار والموزعين في المحلات، نتيجة إضافة تكاليف النقل والتفريغ والتوزيع وهيامش الربح التجارية. ولذلك ينبغي على المقبلين على بناء المنازل أو المشاريع الصغيرة الحصول على عرض سعر نهائي يتضمن تكلفة التوصيل ومواصفات الحديد والكمية المطلوبة بدقة، بدلًا من الاعتماد على سعر الطن المعلن وحده الذي قد لا يعكس التكلفة الحقيقية للاستلام.

يجب على المستهلكين الحذر من التلاعب بالمواصفات الفنية، حيث يعكس هذا التفاوت السعري بين الشركات أهمية المقارنة الدقيقة قبل الشراء. ينبغي أيضًا التأكد من سلامة المواصفات الفنية للحديد ومدى ملاءمتها للاستخدام الإنشائي المطلوب، لضمان متانة المباني وتجنب مخاطر الانهيارات أو التشققات المستقبلية التي قد تكلف مالكي العقارات مبالغ طائلة.