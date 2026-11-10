تباين الروايات حول الاستيلاء على منازل في أريحا

صراع سردي بين المستوطنين والمحافظ حول عدد المنازل المستولية في أريحا، مع تأكيد تشكيل خلية أزمة ومواجهة عنيفة.

شهدت محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة جدلاً حاداً وتبايناً كبيراً في الروايات بشأن عملية استيطانية سرية نفذتها عائلات يهودية. كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ثمانٍ من هذه العائلات دخلت إلى ثمانية منازل فلسطينية في المدينة بعد نجاحها في شرائها بطريقة غير معلنة. وفي المقابل، نفى محافظ أريحا حسين حمايل هذا الرقم تماماً، مؤكداً أن عدد المنازل التي تم الاستيلاء عليها هو ثلاثة فقط.

المطالبات الاستيطانية والرواية الرسمية

ادعى مجلس بنيامين الاستيطاني أن المنازل الثمانية تقع فعلياً داخل أراضي تابعة للدولة اليهودية، وفقاً لتعبيره الدقيق. وأشار المجلس إلى أن بعض هذه العقارات تقع على مشارف مدينة أريحا، وتحديداً بالقرب من موقع قصور الحشمونيين الأثرية المهمة تاريخياً. وصفت دانييلا فايس، رئيسة حركة "نحن نجدد الحياة اليهودية في المدن المتنامية"، ما حدث بأنه فصل جديد ومؤثر في تاريخ الاستيطان بالمدينة.

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من جانبه، أكد حسين حمايل خلال مؤتمر صحفي أن العدد الصحيح للبيوت المستولى عليها هو ثلاثة وليسثمانية، كما أعلن رسمياً عن تشكيل خلية أزمة خاصة لمتابعة هذه القضية الخطيرة. وأشار مصادر إسرائيلية إلى أن المحافظ اتهم الجهات التي نشرت المعلومات الأولية بالاعتماد على مواقع تابعة لعصابات المستوطنين، مشككا في مصداقية روايتها دون أن ينفي أو يؤكد بشكل قاطع عمليات الشراء الفعلية.

الخطاب التوسعي وتفكيك الاتفاقيات

صرح يسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" ومجلس بنيامين الاستيطانيين، بأن أريحا تمثل بوابة شعب إسرائيل إلى أرضهم التاريخية. وأوضح غانتس أن إسرائيل تخلت عن هذه الأرض في اتفاقيات أوسلو، وأن المجتمع الإسرائيلي لا يزال يدفع ثمناً لذلك القرار التاريخي. وأكد أن اليوم يمثل بداية تغيير المسار، حيث يتم تفكيك اتفاقيات أوسلو بأفعال ملموسة على الأرض بدلاً من النصوص الورقية.

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شارك أحد المستوطنين الذين انتقلوا للعيش في تلك المنازل حديثاً في الحديث عن التجربة، واصفاً إياها بأنها حلم أصبح حقيقة واقعة. وشدد المستوطن على أن ما جرى هو مجرد البداية لمسيرة أطول، مما يعكس الطموحات الكبيرة للمجموعات الاستيطانية في توسيع وجودها في المناطق المحيطة بالمدينة القديمة.

التفاصيل الميدانية والإصابات

وفقاً لمصادر فلسطينية موثقة، فإن المنازل المستهدفة تقع تحديداً في منطقة "الديوك التحتا" غرب أريحا. وتم تحديد الموقع بدقة ضمن المنطقة "C" الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة ونفسرة أمنية وإدارية. وقد اقتحم المستوطنون المنازل برفقة عائلاتهم مباشرة، وقاموا بتحطيم الأبواب خشونة مستغلين خلو العقارات من أصحابها في وقت الاقتحام.

أسفرت المواجهات عن إصابة مواطن فلسطيني ومتضامن أجنبي بجروح ورضوض واضحة. وقع الحادث مساء الأربعاء، إثر تعرضهما للضرب من قبل مجموعة من المستوطنين في القرية نفسها. وتؤكد هذه التفاصيل على الطبيعة العنيفة للاقتحامات والتحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه السكان المحليين في ظل غياب حماية فعالة.