تحليل شامل لتباين أسعار الحديد في مصر حتى 18 نوفمبر 2026، مع مقارنة مفصلة لكلف شراء 10 أطنان بين شركات عز، العلا، بشاي، السويس، والمصريين والجيوشي.

تواجه قطاع البناء والتشييد في مصر حالة من التباين الكبير في قوائم أسعار حديد التسليح، حيث كشفت المراجعات السوقية عن فجوة سعرية جوهرية بين أسعار الطن تسليم أرض المصنع، مما يفتح المجال للمقارنة الدقيقة قبل إتمام أي عمليات شراء حاسمة. وقد تأثر المواطنون والمقاولون بشكل مباشر بارتفاع تكاليف مواد الأساس، في ظل استمرار تجاوز بعض الأنواع حاجز 40 ألف جنيه للطن الواحد، بينما تظل أنواع أخرى ضمن مستويات أسعار أقل تنافسية.

تباين أسعار الحديد بين المصانع الكبرى

تشير البيانات السوقية الصادرة إلى استمرار تفاوت الأسعار بشكل ملحوظ بين الشركات المصنعة الرائدة في السوق المصري، حيث يتراوح سعر الطن بين فئات متنوعة من المصانع التي تتحكم في جزء كبير من المعروض المحلي. وتظهر القائمة السعرية المتاحة أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يختلف جذرياً بين منتج وآخر، مما يتيح للمتقدمين على قطاع البناء فرصة للتحقق من الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي، خاصة مع وجود فرق يلامس عتبة الـ 40 ألف جنيه للطن في بعض الحالات.

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حسابات تكلفة شراء 10 أطنان من الحديد

تكشف الحسابات المالية الدقيقة أن شراء 10 أطنان من حديد شركة عز للأطوال المتعارف عليها يتطلب دفع مبلغ يقدر بنحو 408,500 جنيه مصري، مما يجعله من الأعلى تكلفة في هذه القائمة المحددة. وفي المقابل، تنخفض التكلفة الإجمالية لنفس الكمية إلى 357 ألف جنيه مصري عند الشراء من حديد العلا، بفارق مالي يصل إلى 51,500 جنيه مصري، وهو مبلغ قد يشكل هامش ربح أو وفر كبيراً للمشاريع متوسطة الحجم.

وتأتي أسعار شركات أخرى في ترتيبات متوسطة إلى منخفضة، حيث تبلغ تكلفة 10 أطنان من حديد بشاي 402 ألف جنيه مصري، بينما يثبت سعر حديد السويس للصلب عند 399,500 جنيه مصري لنفس الكمية. كما سجل حديد المصريين سعر 385 ألف جنيه مصري، في حين قفز سعر الجيوشي ليصل إلى 365 ألف جنيه مصري لـ 10 أطنان، مما يعكس تنوعاً كبيراً في خيارات الإنفاق المتاحة للمقاولين.

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مخاطر فروق الأسعار ومواصفات الجودة

لا يمثل الفارق الكبير بين أسعار المصانع مجرد اختلاف عددي في قوائم الأسعار، بل يمكن أن يتحول إلى وفر كبير عند شراء الكميات الضخمة المستخدمة في العناصر الإنشائية الرئيسية مثل الأعمدة والأسقف والقواعد الخرسانية، مما يؤثر بشكل مباشر على هوامش ربح المشاريع. غير أن انخفاض السعر المبدئي لا يعني بالضرورة أن المنتج هو الخيار الأمثل أو الأكثر أماناً من الناحية الهندسية، حيث يجب على المشتري التأكد التام من مطابقة الحديد للمواصفات الهندسية المطلوبة والضوابط الفنية المعتمدة.

وينبغي الانتباه إلى أن الأسعار المذكورة هي لأسراض أرض المصنع، وهي تختلف عن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك في الأسواق، وذلك بسبب إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهامش الربح الخاص بالتجار، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار من محافظة لأخرى وتعديلها وفقاً لحجم الكمية المشتراة.