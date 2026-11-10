تباين مروري بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة كثافات مرورية صباح الثلاثاء، بينما سادت السيولة في مناطق أخرى. متابعة مستمرة من إدارة المرور لحل التكدس.

أعلنت إدارة المرور المصرية عن وجود حالة من التباين المروري المفاجئ صباح اليوم الثلاثاء، بتاريخ 7 مايو 2024، في محافظتي القاهرة والجيزة. أظهرت النشرات الفنية حركة مرور متغيرة بشكل ملحوظ خلال ساعات الذروة الصباحية، حيث سجلت بعض المحاور الرئيسية كثافات عالية نتيجة الضغط الحاد على شبكات الطرق.

تفاصيل الكثافات في القاهرة الكبرى

أكدت النشرة المرورية الرسمية لـ إدارة المرور ظهور تكدسات متحركة بكثافة في مناطق الميدان الجغرافي والحيوي بميدان التحرير ومناطق وسط القاهرة، وهي النقاط التي كانت تعانينا من اختناقات مرورية متقطعة. في المقابل، حافظت الطرق البديلة مثل كورنيش النيل والطرق المؤدية إلى حلوان ومنطقة الملك الصالح على سيولة مرورية ممتازة وسلاسة في الحركة، مما وفر مسارات بديلة للمواطنين.

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مناطق التكدس والسيولة في الجيزة

سجلت مناطق نزلة شارع البحر الأعظم تباطؤًا ملحوظًا في حركة السيارات، امتد تأثيره إلى منطقة الدقي وصولًا إلى ميدان الجلاء. كما رصدت الخدمات الفنية كثافات أعلى على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية للقادمين من الطريق الصحراوي باتجاه الجيزة، وكذلك بطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وميدان الرماية، مما استدعى تدخلات سريعة.

جهود إدارة المرور في مواجهة الازدحام

تواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور متابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، من خلال الخدمات المنتشرة وكاميرات المراقبة، لرصد أي تكدسات والتعامل السريع مع المعوقات التي قد تؤثر على حركة السيارات. كما عززت إدارات المرور تواجدها من خلال الخدمات الأمنية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، لضمان استجابة فورية.

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التنسيق بين الجهات المعنية لضمان السيولة

شهدت حركة المرور انتظامًا ملحوظًا على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، فضلًا عن كوبري أكتوبر ومناطق روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ووسط البلد. في محافظة الجيزة، رُصدت كثافات مرورية متحركة بعدد من المحاور، بينما شهدت شوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم انتظامًا في حركة السير، وكذلك نزلة الطريق الدائري في اتجاه الصعيد ومناطق الوراق والمريوطية.

آليات التعامل مع الأعطال والحوادث

تم نشر الأوناش المرورية بشكل مكثف للتعامل مع الحوادث والأعطال ورفع السيارات المتسببة في تعطيل الحركة، بالتنسيق المستمر بين غرف العمليات والجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية. تهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى تقليل زمن الاستجابة وتسهيل حركة التنقل للمواطنين في أعقاب الأحداث المرورية المتوقعة خلال فترات الذروة.