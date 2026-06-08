تباين واضح بين مسار سعر اليورو وسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

انخفض اليورو إلى 60.19 جنيه بينما ارتفع الدولار إلى 51.75 جنيه في ختام تعاملات سوق الصرف المصري، مع فروق محدودة بين البنوك وتعزيز استقرار السوق أمام تأثيرات الأسواق العالمية.

شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم الإثنين تباينًا واضحًا بين مسارات سعر اليورو وسعر الدولار أمام الجنيه المحلي. ففي ختام التعاملات، انخفض سعر اليورو إلى ما يقرب من 60.19 جنيه للشراء والبيع في معظم البنوك، فيما ارتفع الدولار إلى 51.75 جنيه.

هذا الاختلاف يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق العملات الأجنبية، إلا أن تحركات الأسعار تبقى تحت تأثير كبير لتقلبات الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى. تفاوت أسعار اليورو بين المؤسسات المصرفية كان محدودًا، حيث سجلت البنوك الكبيرة فروقًا ضئيلة بين سعر الشراء وسعر البيع. مثال ذلك بنك HSBC الذي قدم سعرًا للشراء يبلغ 60.097 جنيه ولسعر البيع 60.212 جنيه، بينما قدم البنك الأهلي الكويتي سعرًا للشراء 60.081 جنيه وللبيع 60.406 جنيه.

كما حافظ البنك المركزي المصري على سعر شراء 60.034 جنيه وبيع 60.204 جنيه، مما يدل على سعي الجهات الرسمية إلى الحفاظ على استقرار العملة الأجنبية. إلى جانب هذه الأرقام، شهدت بعض البنوك مثل بنك الكويت الوطني (NBK) وبنك QNB الأهلي وبنك مصر أسعارًا تتراوح بين 59.92 إلى 60.25 جنيه للشراء والبيع على التوالي. كما ارتفعت أسعار اليورو في بنك CIB إلى 59.863 جنيه للشراء و60.265 جنيه للبيع، بينما سجلت بنوك البركة والإسكندرية مستويات مشابهة.

يُظهر هذا التباين المحدود بين البنوك أن السوق يتجه نحو توازن تدريجي، مع توقعات بحدوث مزيد من التحركات في الفترات القليلة المقبلة نتيجة لتقارير البيانات الاقتصادية ومؤشرات الفائدة العالمية. تجدر الإشارة إلى أن تراجع سعر اليورو جاء في وقت تتزامن فيه الأسواق المالية العالمية مع مراجعة سياسات البنوك المركزية، خصوصًا فيما يتعلق بمؤشرات التضخم وأسعار الفائدة.

وعلى المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية متابعة هذه العوامل عن كثب، لفهم تأثيرها على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع بالإضافة إلى أثرها على قرارات السفر والسياحة. وفي ظل هذا المشهد، يبقى اليورو عملة رئيسية يتحكم فيها المتداولون بحذر، بينما يظل الدولار هو الأكثر طلبًا في المعاملات اليومية، مدعومًا بسمعة استقراره النسبي في المنطقة





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