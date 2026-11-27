شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري تبايناً في أسعار الشراء والبيع داخل البنوك العاملة خلال تاريخ 27 نوفمبر 2026، لتتراوح الأسعار بين 60.02 و60.34 جنيه.

شهدت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ، في تاريخ الجمعة السابع والعشرين من شهر نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين، حالة من التباين والتباين الطفيف بين مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المحلية. جاءت هذه التحديثات في وقت تتزامن فيه حركة التداولات مع عطلة الأسبوع الرسمية للقطاع المصرفي، مما انعكس بشكل مباشر على الفروقات البسيطة في معدلات الشراء والبيع المعروضة أمام المواطنين والمستثمرين.

تحليل أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى

أوضح آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة من قبل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية أن أسعار العملة الأوروبية لم تكن موحدة تماماً، حيث سجلت اختلافات دقيقة بين المؤسسات المالية. في مصرف أبوظبي الإسلامي، تراوح سعر اليورو ليبلغ نحو ستين جنيهًا وقرشين عشرة (60.10) جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو ستين جنيهًا وقرشين وأربعين (60.34) جنيه، ليعكس هذا البنك سعراً يتسم بارتفاع طفيف مقارنة بغيره.

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وفي نفس السياق، سجل سعر العملة الأوروبية في بنك فيصل الإسلامي نحو ستين جنيهًا وقرشين وستة (60.06) جنيه للشراء، وقرشين وتسعين (60.29) جنيه للبيع، مما يجعله متوازناً نسبياً مع باقي مؤسسات القطاع الخاص. أما في البنك التجاري الدولي "سي آي بي" (CIB)، فبلغ سعر اليورو نحو ستين جنيهًا وقرشين وخمسة (60.05) جنيه للشراء، وقرشين وثماني عشرة (60.28) جنيه للبيع، ليبقى ضمن النطاق المتوسط للأسعار في تلك الفترة.

معدلات البنوك الحكومية وقنوات السويس

من جانب آخر، سجل اليورو في بنك قناة السويس نحو ستين جنيهًا وقرشين وخمسة (60.05) جنيه للشراء، وقرشين وثماني عشرة (60.28) جنيه للبيع، متطابقاً تماماً في المعدلات مع البنك التجاري الدولي. وفي بنك القاهرة، بلغ سعر اليورو نحو ستين جنيهًا وقرشين وثلاثة (60.03) جنيه للشراء، وقرشين وسبعة وعشرين (60.27) جنيه للبيع، ليظهر تبايناً بسيطاً جداً في سعر البيع مقارنة بالبنوك الخاصة.

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وتصدرت البنوك الحكومية في ترتيب الأسعار المنخفضة للشراء، حيث سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو ستين جنيهًا وقرشين واثنين (60.02) جنيه للشراء، وقرشين وخمسة وعشرين (60.25) جنيه للبيع. كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك في مصر من حيث الأصول والانتشار، نحو ستين جنيهًا وقرشين واثنين (60.02) جنيه للشراء، وقرشين وخمسة وعشرين (60.25) جنيه للبيع، مما يجعلهما الأكثر تنافسية في سعر الشراء بين جميع البنوك المدرجة.

آلية التأثر بسوق الصرف والعطلة المصرفية

تأتي هذه التفاوتات في الأسعار بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وهي فترة تتسم فيها حركة التداول بالهدوء النسبي أو التوقف الكلي لإجراءات الصرف في بعض الفروع، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار أو اختلافها البسيط بناءً على مخزونات البنوك من العملة الصعبة. وتعمل هذه البنوك على ضبط أسعار الشراء والبيع وفقاً للسياسات النقدية المتبعة والاحتياطيات المتاحة لديها في ذلك التاريخ المحدد.

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