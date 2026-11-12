تباين أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم 12 نوفمبر 2026

تفاصيل أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مع توضيح فروق الأسعار بين البنوك الكبرى.

شهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري تبايناً واضحاً في ختام التعاملات يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلي. جاء هذا التباين ليبرز الفروق الطفيفة في معدلات الشراء والبيع بين المؤسسات المالية المختلفة، مما يوفر صورة دقيقة للمستثمرين والمستوردين حول تقلبات العملة البريطانية.

أعلى وأسعار الجنيه الإسترليني اليوم

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي الصدارة في أسعار الجنيه الإسترليني يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث سجل سعر الشراء عند 70.92 جنيه مصري، وسعر البيع عند 71.34 جنيه مصري. وفي سياق متصل، حلق بنك نكست قريباً من هذا المستوى، ببيع 71.39 جنيه للشراء عند 70.89 جنيه مصري، مما جعله من بين الخيارات الأكثر تنافسية للمتعاملين مع العملة البريطانية.

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تفصيل أسعار البنوك الكبرى للمشتري والبائع

بينما سجلت بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر شراء 70.76 جنيه مصري وبيع 71.18 جنيه مصري، انخفض السعر قليلاً في بنك مصر ليصل إلى 70.75 جنيه للشراء و71.16 جنيه للبيع. وتكرر نفس السعر في بنك التنمية الصناعية، بنك الكويت الوطني، بنك HSBC، المصرف العربي الدولي، بنك البركة، البنك العقاري المصري العربي، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، حيث استقرت أسعارهم جميعاً عند 70.75 جنيه للشراء و71.16 جنيه للبيع.

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تحليل الفروقات في سوق الصرف المصري

توضح هذه الأرقام وجود فروق متفاوتة قد تؤثر على حجم التحويلات المالية الكبيرة، حيث يلاحظ أن الفرق بين أعلى سعر بيع (71.39) وأقل سعر بيع (71.16) يبلغ حوالي 0.23 جنيه مصري للجنيه الواحد. هذا الفارق قد يكون مهماً للمتاجرين أو المستوردين الذين يتعاملون بكميات ضخمة من الجنيه الإسترليني، مما يستلزم مقارنة دقيقة قبل إتمام أي عملية تحويل أو شراء.

تأثير السوق على متداولي الجنيه الإسترليني

يعكس هذا التباين في الأسعار حيوية السوق المحلية وقدرتها على استيعاب التدفقات النقدية المختلفة، حيث تسعى البنوك لتعديل أسعارها بما يتناسب مع السيولة المتاحة والطلب الفعلي على العملة البريطانية. ويظل على المستثمرين والمتعاملين في السوق الاقتصادي متابعة هذه التحديثات اليومية لضمان الحصول على أفضل سعر صرف ممكن في عملياتهم المالية اليومية.