تباين أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 12 نوفمبر 2026

تفاصيل أسعار صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مع تباين بين أسعار الشراء والبيع من 14.50 إلى 14.57 جنيه.

شهدت تعاملات سوق الصرف بالبنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، تبايناً واضحاً في أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقارنة ب الجنيه المصري ، حيث سجلت الجريدة الرسمية لأسعار العملات تحديثات محددة تعكس الفروقات الطفيفة بين مؤسسات الإقراض المختلفة. جاءت هذه التحديثات في إطار المتابعة المستمرة لأداء العملات الأجنبية ضمن السوق المحلية، مما وفر للجمهور بيانات دقيقة حول القيمة الحالية للعملة الإماراتية في مختلف المصارف.

تفاصيل أسعار البنوك الكبرى

ارتبطت حركة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 بأداء عدد من البنوك الرائدة في السوق المحلي، حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي القائمة بأسعار تنافسية، مسجلاً نحو 14.57 جنيه للشراء و14.60 جنيه للبيع، مما يجعله الواجهة الأبرز في الفروق السعرية لليوم. فيما يلي بنك نكست الذي سجل سعر شراء بلغ نحو 14.55 جنيه وسعر بيع نحو 14.59 جنيه، ليحتل المركز الثاني في نطاق الأسعار المرتفعة نسبياً مقارنة بباقي المؤسسات.

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وفي الجهة المقابلة من الطيف السعري، سجل بنك HSBC سعر شراء عند 14.54 جنيه وسعر بيع عند 14.57 جنيه، بينما جاء المصرف العربي الدولي بتسجيل سعر شراء 14.53 جنيه وسعر بيع 14.57 جنيه، مما يعكس استقراراً نسبياً في حدود الوسط. واصلت البنوك الأخرى تواجدها بكثافة في السوق، حيث سجل بنك البركة سعر شراء 14.52 جنيه وسعر بيع 14.56 جنيه، ليتبعه البنك المصري الخليجي بنفس سعر الشراء 14.52 جنيه ولكن بسعر بيع 14.57 جنيه.

معدلات البنوك التجارية والحكومية

أظهرت البيانات أن أسعار الشراء للدرهم الإماراتي تجمعت حول مستويات متقاربة في معظم البنوك الحكومية والتجارية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء 14.52 جنيه وسعر بيع 14.56 جنيه، تماماً كما فعل البنك الأهلي المصري الذي أبقى سعر الشراء عند 14.52 جنيه وسعر البيع عند 14.57 جنيه. كما حافظ بنك مصر على نفس المعدلات مع سعر بيع 14.57 جنيه، مما يشير إلى توحيد المواقع لدى المؤسسات الكبرى.

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تكررت هذه الصورة أيضاً في البنك الأهلي الكويتي الذي سجل شراء 14.52 جنيه وبيع 14.57 جنيه، في حين انخفضت الأسعار قليلاً في البنك التجاري الدولي CIB إلى 14.51 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع. ولم يختلف بنك التعمير والإسكان كثيراً، حيث سجل شراء 14.51 جنيه وبيع 14.56 جنيه، فيما بقي بنك قناة السويس مستقراً عند 14.51 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع.

قاع الأسعار وسقفها في السوق

حط بنك الإسكندرية عند أدنى مستوى لأسعار الشراء بين المؤسسات المذكورة، مسجلاً 14.50 جنيه للشراء مع الحفاظ على سعر بيع 14.57 جنيه، مما يوضح الفجوة الدقيقة بين أقل وأعلى سعر شراء في القطاع اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026. هذا التباين، وإن كان طفيفاً بالمقارنة بالعملات الرئيسية، إلا أنه يوفر خيارات متعددة للمستفيدين من خدمات الصرف وفقاً للبنك المختار والمعدل المتاح لديهم.