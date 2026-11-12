تباين أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في 12 نوفمبر 2026

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات 12 نوفمبر 2026، وسجلت البنوك فروقاً في أسعار الشراء والبيع تراوحت بين 14.15 و14.29 جنيه.

شهدت أسعار صرف العملة السعودية تبايناً ملحوظاً خلال ختام تعاملات السوق المحلية في مصر، ليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 ، حيث أظهرت البيانات الرسمية عن التباين في أسعار الصرف بين البنوك العاملة في السوق المحلية. وتأتي هذه الحركات السعرية في ظل متابعة دقيقة للمشتري والبائع لتحديد أفضل الفرص لتبادل العملات، مما يعكس ديناميكية السوق النقدي في ذلك اليوم المحدد.

تحليل أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.26 جنيه للشراء و14.29 جنيه للبيع، مما يجعله من أعلى الأسعار المسجلة في فئة الشراء ضمن البنوك المذكورة. وفي المقابل، سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست نحو 14.24 جنيه للشراء و14.29 جنيه للبيع، مع الحفاظ على نفس سعر البيع للبنك السابق.

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كما سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 14.22 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع. واستقر سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي عند 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع، مع تسجيل نفس قيمة الشراء في البنك المصري الخليجي بسعر بيع 14.26 جنيه.

فروق الأسعار في البنوك التجارية الإسلامية

ظهر تباين بسيط في البنك الأهلي الكويتي، حيث سجل سعر الريال السعودي نحو 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع، وهو ما يتطابق مع سعر الشراء في البنوك السابقة لكنه أقل بقليل من سعر البيع في بعضها. كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 14.20 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع، ليظهر انخفاضاً طفيفاً في فئة الشراء مقارنة بغيره.

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فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 14.19 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 14.19 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 14.16 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع، مما يضعه في نطاق متوسط للأسعار في السوق.

أدنى وأعلى أسعار الصرف في السوق

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 14.16 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع، مع تسجيل نفس سعر الشراء في بنك أبوظبي الأول مصر بسعر بيع 14.24 جنيه. أما في بنك فيصل الإسلامي، فبلغ سعر الريال السعودي نحو 14.15 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع، ليكون هذا السعر من أدنى أسعار الشراء المسجلة بين البنوك المذكورة في هذا التقرير.

يواصل السوق المصري مراقبته الدقيقة لحركة العملات الأجنبية، حيث تعمل البنوك المختلفة على تحديث أسعارها باستمرار لتعكس ظروف السوق اليومية. وتظل هذه الأرقام مرجعاً أساسياً للمتعاملين في السوق النقدي المصري خلال ذلك اليوم.