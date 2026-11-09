تباين أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك 9 نوفمبر 2026

تفاصيل أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين عدة بنوك حكومية وخاصة.

شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تبايناً واضحاً خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بناءً على آخر تحديثات السوق المحلي.

وقد سجلت أعلى سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، ليصل إلى 60.49 جنيه، بينما كان أقل سعر للبيع مسجلاً في البنك العقاري المصري العربي بقيمة 60.46 جنيه.

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تفاصيل أسعار الشراء والبيع في البنوك

تصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك الحكومية بأسعار شراء بلغت 60.32 جنيه، مع سعر بيع وصل إلى 60.99 جنيه لكل يورو.

فيما سجل بنك مصر أسعاراً للشراء بقيمة 60.27 جنيه، وشراء بمعدل 60.93 جنيه لكل يورو واحد.

وحل البنك التجاري الدولي في المرتبة التالية بأسعار شراء 60.26 جنيه وبيع 60.94 جنيه.

سجل بنك قناة السويس سعر شراء بلغ 60.38 جنيه، مع سعر بيع مرتفع نسبياً عند 61.06 جنيه.

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تقدم البنك العقاري المصري العربي بأقل سعر للشراء بقيمة 60.11 جنيه، وسعر بيع بلغ 60.46 جنيه.

بينما سجل بنك التنمية الصناعية أسعاراً متساوية مع الأهلي في الشراء عند 60.32 جنيه، وبيع عند 60.99 جنيه.

المصارف الخاصة والإسلامية والتنافسية

سجل المصرف المتحد سعر شراء منخفضاً عند 59.96 جنيه، مع سعر بيع قدره 60.92 جنيه.

وقدم بنك الإسكندرية كريدي أجريكول نفس السعر للشراء عند 60.28 جنيه، وبيع عند 60.94 جنيه.

سجل بنك QNB مصر أسعاراً للشراء بلغت 60.32 جنيه، وبيع 60.67 جنيه لكل يورو.

تصدر بنك نكست بأسعار شراء 60.34 جنيه، وبيع 61.00 جنيه.

بينما سجل البنك الأهلي الكويتي سعر شراء 60.25 جنيه، وبيع 60.84 جنيه.

سجل بنك أبوظبي الأول سعر شراء 60.27 جنيه، وبيع 60.94 جنيه.

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تقدم بيت التمويل الكويتي بأسعار شراء 60.34 جنيه، وبيع 61.00 جنيه.

سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء 60.32 جنيه، وبيع 60.98 جنيه.

مؤشرات السوق والتأثير على المستهلك

سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء 60.16 جنيه، وبيع 60.83 جنيه.

بينما سجل بنك البركة سعر شراء 60.34 جنيه، وبيع 61.00 جنيه.

سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء 60.27 جنيه، وبيع 60.93 جنيه.

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي بأسعار شراء 60.49 جنيه، وبيع 61.17 جنيه.

سجل بنك أبوظبي التجاري سعر شراء 60.27 جنيه، وبيع 60.94 جنيه.

بينما سجل البنك المصري الخليجي سعر شراء 60.27 جنيه، وبيع 60.96 جنيه.

سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء 60.32 جنيه، وبيع 60.99 جنيه.