تقرير شامل عن أوضاع الحركة المرورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمحافظات الأخرى مع نصائح لاختيار المسارات البديلة وتفعيل خطوط الطوارئ.

في ظل استمرار التحديات المرورية التي تشهدها محافظات الجمهورية خلال فترة الذروة المسائية، تباينت معدلات الكثافات المرورية على مختلف المحاور والطرق الرئيسية، حيث سجلت معدلات سير المركبات ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز نسبة 73 في المائة على شبكة الطرق والمحاور الحيوية.

وقد استعرض محمد صابر، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بالإذاعة، أبرز التفاصيل الخاصة بالنشرة المرورية الرقمية التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا الخيارات البديلة المتاحة لتسهيل حركة الانتقال وتخفيف الازدحام عن المواطنين. وأكد صابر على أهمية تفعيل رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة وهو 01221110000، إلى جانب الخط الساخن 136 الخاص بمحافظتي القاهرة والجيزة، لاستقبال الاستفسارات والبلاغات المتعلقة بالحوادث أو الأعطال المفاجئة.

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كما نوه إلى الانتشار المكثف للخدمات المرورية حول المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب والمواطنين، مع التأكيد الصارم على ضرورة الالتزام التام بالسرعات المقررة وقواعد المرور، مما يسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.