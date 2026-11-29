مجلس الوزراء يعلن عن تبرعات مالية ضخمة لدعم أسر ضحايا حريق الطريق الدائري، من البابا تواضرس والشركة المتحدة للمedia ومجموعة أبو الوفا.

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، عن استلام الجهات المختصة إخطارات رسمية ومتنوعة تتعلق بالتدخل السريع، والذي جاء في إطار الدعم الحكومي المباشر والمستمر لضحايا ومصابي حادث الحريق المروع الذي وقع فوق الطريق الدائري بمنطقة الورق، حيث تم توجيه هذه المساعدات المالية لدعم كافة جهود الدولة الرامية لتقديم العون للمُتضررين من هذه الكارثة.

تبرعات البابا تواضرس والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتبرع بمبلغ مالي وقدره 2 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار مساندة جهود الإغاثة المقدمة للأسر المتأثرة بالحادث الأليم، في حين أقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بمبلغ 40 مليون جنيه لصالح أسر ضحايا ومصابي هذا الحادث المأساوي، مما يعكس دور المؤسسات الإعلامية الكبرى في دعم المجتمع.

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مساهمات المقاولون العرب ومجموعة أبو الوفا

كما تبرعت شركة المقاولون العرب بمبلغ وقدره مليون جنيه واحد، وهو المبلغ الذي تم حسابه وتضمينه في البيانات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل وقت وجيز من هذا الإعلان، وفي السياق نفسه، أبلغ المهندس سامح الدسوقي أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو الوفا للحديد والصلب، عن تبرعه بمبلغ مليون جنيه آخر، والذي تم احتسابه ضمن القائمة التي أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي منذ قليل في المؤتمر الصحفي.

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تأكيد مدبولي على الدور الوطني للتكافل الاجتماعي

جدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال بيانه الرسمي الإعراب عن خالص الشكر والتقدير العميق لهذه المبادرات الخيرة والكريمة، مشيداً بالدور الوطني والمجتمعي المحوري الذي اضطلع به جميع المتبرعين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات الكبرى والمستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات الرسمية والأفراد المواطنين الذين ساهموا في هذا التضامن.

مواصلة الدعم الحكومي لأسر الضحايا والمصابين

أكد رئيس الوزراء بشكل قاطع استمرار عمل الحكومة ومختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة اللازمة والأسر للضحايا والمصابين، مشدداً على أن هذه الجهود الحكومية ستستمر بلا كلل لضمان تلبية كافة الاحتياجات العاجلة والمستقبلية للمتضررين، بما يعكس روح التكاتف والتضامن الوطني الحقيقية في أوقات الأزمات والكوارث الطارئة التي قد تواجه المجتمع.