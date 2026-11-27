إعلان رسمي عن ضخ 240 مليون جنيه لدعم ضحايا حادث الوراق، وتنسيق وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع التعويضات وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.

في تطور سريع وملحوظ على صعيد الدعم الاجتماعي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية استجابة للكارثة التي حلت بأحياء الوراق، كشفت مصادر رسمية مقربة من رئاسة مجلس الوزراء عن حجم الضخ المالي والتكاتف ال مجتمع ي الهائل الذي شهدته مصر خلال يوم واحد فقط.

فقد أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المساهمات المالية والتبرعات العينية المخصصة لدعم أسر الضحايا والمصابين في حادث الوراق المأساوي قد بلغت نحو مائتين وأربعين مليون جنيه مصري خلال يوم الخميس فقط. هذا الرقم الشاهق يعكس مدى التلاحم الوطني والوعي العميق بخطورة الحدث، حيث شارك في هذه الحملة الإنسانية كوكبة من رجال الأعمال الكبار، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المصرفية الكبرى، وقطاع الأعمال الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني النشيطة التي سخرت إمكاناتها لتخفيف المعاناة عن المتضررين.

Also read مدرب بيراميدز وأحمد الشناوي يوجهان رسالة مؤثرة لأسر ضحايا حادث حريق دائري الوراق

تعويضات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين

وقد أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من هذه التبرعات الضخمة هو تقديم تعويضات استثنائية وعاجلة لأسر الشهداء والضياع الذين فجعوا بفقيد عزيز، إلى جانب تقديم الدعم المالي والنفسي والمادي للمصابين وأسرهم. يأتي هذا الدعم في إطار الجهود الحثيثة والممنهجة التي تقوم بها الدولة المصرية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الحادث المروع، وضمان توفير الدعم اللازم والمستمر لجميع المتضررين دون استثناء.

Advertisement

وأشار المستشار عادل إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتولى حالياً التنسيق المركزي والشامل بشأن جمع هذه المساهمات والتبرعات، وتحديد الآليات الدقيقة والشاملة لصرف التعويضات للمستحقين، وذلك بالتعاون التام والمكثف مع جميع الجهات الحكومية المعنية والغير حكومية لضمان الشفافية والسرعة في إيصال المساعدات. ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمراً صحفياً عاجلاً خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن الإجمالي النهائي الدقيق للمساهمات التي تم جمعها، وإلى جانب ذلك سيتم الإعلان عن تفاصيل واضحة وآليات محددة لتوزيع هذه الأموال على أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، وذلك بما يتوافق تماماً مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025 ولائحته التنفيذية المعتمدة.

آليات صرف التعويضات والحسابات البنكية

أما فيما يتعلق بالخسائر المادية المباشرة الناتجة عن الحادث، فقد أوضح المستشار محمد عادل أن الحصر المبدئي للأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة قد شمل حتى الآن ستة وعشرين سيارة، بالإضافة إلى ميكروباص واحد، معرباً عن استمرارية الجهات المعنية في متابعة حجم الأضرار وحصر جميع المتضررين بدقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتعويضهم عن كافة الخسائر. كما تم فتح حساب بنكي خاص في بنك مصر لتلقي المساهمات والتبرعات بشكل رسمي، إلى جانب توفير رقم مميز عبر تطبيق "إنستا باي" لاستقبال الدعم المالي المخصص مباشرة للأسر المتضررة، مما يسهل عملية التبرع والتحقق من وصول المساعدات لأصحابها.