تعتبر الريش والطرب من أشهر أكلات المشويات التي يفضلها المصريون في العزومات والمناسبات، خاصة خلال عيد الأضحى، إذ تتميز بمذاقها الغني ورائحتها الشهية التي تفتح الشهية فور وضعها على الفحم.

ورغم أن كثيرًا من ربات البيوت يحاولن تحضير الريش والطرب في المنزل، فإن النتيجة لا تكون دائمًا مثل المطاعم أو محلات الحاتي الشهيرة، والسبب الحقيقي يكمن في التتبيلة وطريقة تجهيز اللحمة قبل الشوي. خطوة اختيار نوع اللحمة المناسب هي الخطوة الأولى لنجاح الريش والطرب. يفضل استخدام ريش الضاني الطازجة، مع التأكد من أن لون اللحمة وردي طبيعي وخالية من أي رائحة غريبة. أما الطرب فيجب أن يكون أبيض مائلًا للوردي وذو رائحة طبيعية، لأن الطرب الفاسد يفسد الطعم بشكل كامل.

المكونات الأساسية لتتبيلة الريش هي: كيلو ريش ضاني، بصلة كبيرة مبشورة، ملعقتان من الزبدة، ملعقة من عصير الليمون، ملعقة من الخل، 3 ملاعق من الزيت أو السمنة المذابة، ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة، رشة حبهان مطحون، رشة قرفة بسيطة، فصان ثوم مفروم. خطوة تتبيل الريش هي تلميع الريش بالزبدة قبل وضعها في التتبيل، والتأكد من توازن البهارات والحموضة والدهون في التتبيل.

خطوة أخرى هي ترك الريش داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات بعد الشوي حتى يسمح وقتন্زًا الكافي وتذويب الدهون. الریش والطرب يمكن تقديمهما مع العيش البلدي الساخن أو سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء أو الأرز بالشعرية أو البطاطس المشوية أو المخلل. المشويات تحوي الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل البروتين والحديد والزنك. هذه العناصر مهمة لبناء العضلات والطاقة، لكنها يمكن أيضًا أن تسبب الدهون والزيادة في الوزن أثناء التحضير.

لماذا يفضلون الريش والطرب: تحدث الريش والطرب عن ذكريات العائلة والأجواء واللمسة الرومانسية والمذاق الفريد عبر لونهم والفحم الذي يشرحه.





